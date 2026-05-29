La compañía estadounidense confirmó a mediados de julio la apertura de su centro en Heredia, constituyendo un hito que simboliza su ingreso oficial en América Latina.

En el contexto de la intensa competencia global por el dominio de la industria de semiconductores, resulta relevante observar el creciente papel de América Latina como un destino estratégico para las empresas que buscan expandir operaciones que aporten un alto valor agregado. Esto se ha evidenciado recientemente con la decisión de importantes actores del sector.

En este sentido, Applied Materials, reconocida como una de las compañías más importantes del mundo en la fabricación de equipos para la producción de chips, pantallas avanzadas y componentes de energía solar, ha tomado una decisión significativa al seleccionar a Costa Rica como sede de su primera operación en la región.

Esta elección no solo resalta el compromiso de la empresa por expandir su presencia en un mercado estratégico, sino que también podría resultar en una transformación sustancial del panorama tecnológico en América Latina.

Gigante tecnológico desembarca en Costa Rica

La firma destacó que la nueva Oficina de Servicios Globales tendrá funciones esenciales en compras, cadena de suministro y soporte especializado, aspectos cruciales para una industria donde cada minuto de demora puede desembocar en pérdidas millonarias. Se tiene la previsión inicial de generar al menos 100 empleos de tiempo completo en áreas técnicas y administrativas.

La compañía estadounidense confirmó a mediados de julio la apertura de su centro en Heredia, constituyendo un hito que simboliza su ingreso oficial en América Latina. Este proyecto forma parte de una estrategia global orientada a robustecer su capacidad operativa en un sector que actualmente define la economía digital.

Desde Procomer, la agencia responsable de atraer inversión extranjera, subrayan que esta llegada fortalece la estrategia nacional de promover sectores de alto valor agregado, distanciándose de actividades tradicionales y orientándose hacia industrias que proyectan el futuro económico mundial.

Un factor determinante en la elección del país fue el talento humano altamente calificado. Costa Rica posee una fuerza laboral bilingüe, con preparación en ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas, lo cual es considerado fundamental por la empresa para integrarse de manera expedita a sus operaciones principales en Silicon Valley y Austin, Texas.

Estados Unidos quiere convertir a este país de América Latina en una nueva potencia mundial.

¿Qué pone a Costa Rica en la mira de los gigantes tecnológicos?

La instalación de Applied Materials no depende únicamente de condiciones locales, sino que configura un reacomodamiento global resultado de la tensión entre Estados Unidos y China por el control de tecnologías críticas.

En este contexto, países estables que están geográficamente próximos y poseen un talento bilingüe adquieren una relevancia significativa. Costa Rica, en este sentido, destaca notablemente por:

Sus políticas de estabilidad macroeconómica atraen confianza.

La inversión en educación superior supera ampliamente el promedio regional.

Se encuentra en una zona horaria compatible con los centros tecnológicos de EE.UU.

Educación y tecnología: los países que marcan la pauta en la región

La OCDE resalta el progreso que han logrado diversos países latinoamericanos en lo que respecta a la formación de profesionales calificados, un aspecto fundamental para la atracción de empresas tecnológicas:

Costa Rica: cerca del 30% de su población adulta posee estudios superiores, siendo esta la cifra más elevada de la región. Colombia: con un 22,2% de adultos con educación universitaria completa, se establece como un actor significativo. México: a pesar de enfrentar retos estructurales, alcanza un 16,8% de población con educación superior, lo que lo mantiene como un polo industrial atractivo.

Estos índices, aunque distantes de las naciones más desarrolladas a nivel global, evidencian una tendencia ascendente que fomenta el interés por crear centros tecnológicos en la región.