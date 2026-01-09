Desde 2026, quienes viajen al espacio Schengen deberán pasar por un nuevo requisito para ingresar a Europa, el Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES). Este registro digital reemplaza al sello tradicional en el pasaporte y marca un cambio histórico en los controles migratorios del continente.

El EES no es un permiso previo ni un documento que se solicita antes de viajar, sino un registro automatizado que capta datos biométricos y de movimiento fronterizo para todos los viajeros extracomunitarios. A partir de su implementación, los cruces por aeropuertos, pasos terrestres o puertos dentro de Schengen deberán registrarse bajo este sistema.

¿Qué es el Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES)?

El EES es un sistema digital de control migratorio que monitorea electrónicamente todas las entradas y salidas de personas que ingresan al espacio Schengen desde países que no forman parte de la Unión Europea. Su función principal es reemplazar el antiguo sellado manual del pasaporte con un registro automatizado y seguro.

Este mecanismo recopila datos personales y biométricos para crear un perfil digital del viajero en cada cruce fronterizo. El objetivo es reforzar la seguridad, reducir errores humanos y agilizar el proceso migratorio, además de llevar un cálculo exacto de la permanencia permitida dentro del espacio Schengen.

¿Cuándo entró en vigencia el EES y desde cuándo rige en Europa?

La Comisión Europea confirmó que el Sistema Europeo de Entrada y Salida se puso en operación el 12 de octubre de 2025. Desde esa fecha, todos los pasos de frontera del espacio Schengen lo utilizan para registrar automáticamente a cada viajero extracomunitario que ingresa al continente.

Si bien su operación comenzó en 2025, su aplicación masiva y obligatoriedad total para viajeros regirá plenamente a partir de 2026, como parte de una modernización profunda de los controles migratorios en Europa.

¿A qué viajeros afecta el EES desde su entrada en vigencia?

El EES es obligatorio para todas las personas procedentes de países fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen . Esto incluye a quienes ingresan como turistas por estancias cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180, abarcando a ciudadanos de Argentina, Chile, Uruguay, México, Colombia, Perú y otros países latinoamericanos que actualmente no requieren visa para entrar a Europa.

La obligatoriedad del EES aplica sin importar el motivo del viaje (turismo, negocios o visitas familiares) y se aplica tanto en llegada como en salida del espacio Schengen.

¿Cómo es el proceso de registro que deben atravesar los viajeros?

A diferencia de otros permisos, el EES no requiere trámites previos ni solicitudes online antes del viaje. Todo sucede directamente al cruzar la frontera. Al llegar a un punto de entrada, el viajero es dirigido a los puestos EES donde se realiza:

el escaneo del pasaporte

la captura de una fotografía facial

la toma de las huellas dactilares

la creación automática de un perfil digital

En visitas futuras, el sistema reconocerá al pasajero y agilizará los controles, evitando repetir los pasos iniciales de registro.

¿Qué tipo de información queda almacenada en el sistema EES?

El EES guarda datos relevantes para el control migratorio y la estadía dentro de Schengen, incluyendo:

hora y fecha de entrada y salida

punto fronterizo utilizado

nombre completo del viajero

número de pasaporte

fotografía y huellas digitales

detalles sobre ingresos autorizados o denegados

Esta información permite un cálculo preciso del periodo de permanencia permitido y evita errores que antes podían derivar en sanciones o situaciones migratorias complicadas.

¿Qué grupos de viajeros quedan exceptuados de este nuevo registro?

El EES no es exigido a quienes:

tengan nacionalidad de un país europeo

sean titulares de permisos de residencia o visas de larga duración

estén vinculados directamente a un ciudadano europeo mediante tarjetas de residencia

También quedan excluidos quienes ingresen bajo programas de estudio, investigación, voluntariado o proyectos educativos, siempre que cuenten con la documentación correspondiente que acredite su situación.

¿En qué se diferencia el EES del futuro ETIAS?

Aunque ambos forman parte del nuevo esquema de control fronterizo europeo, cumplen funciones distintas:

EES: es un registro automatizado que capta entradas y salidas en tiempo real en el punto de frontera.

ETIAS: será una autorización previa que debe tramitarse online antes del viaje para ciudadanos de países exentos de visa.

El ETIAS tendrá una validez de hasta tres años y será obligatorio antes de viajar, mientras que el EES actúa directamente al cruzar la frontera, independientemente del motivo o duración de la estancia.