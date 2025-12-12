Miles de trabajadores en México podrán recibir 70,000 pesos del programa Equipa tu Casa, para mejorar, reparar y equipar su vivienda.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha comunicado una iniciativa que beneficiará a un gran número de derechohabientes en México. El organismo público ha confirmado que llevará a cabo un depósito de 70,000 pesos a aquellos trabajadores que cumplan con criterios específicos, como parte de su programa Equipa tu Casa.

Descubre Equipa tu Casa: ¿Qué es y cómo opera?

Se trata de un complemento del crédito hipotecario que puede usarse para mejorar, reparar, remodelar, y adquirir e instalar equipamiento sustentable. El monto disponible va de 10,318.56 a 68,789.12 pesos y puede utilizarse para:

Reparar techos, pisos, puertas u otros elementos dañados

Mejorar sistemas de agua, drenaje o electricidad

Instalar lámparas, gabinetes, aire acondicionado, jardines u otros equipamientos

Incorporar elementos que reduzcan gastos o aumenten la eficiencia energética

Adaptar la vivienda para personas con discapacidad o movilidad limitada.

La tasa de interés es la misma que la del crédito hipotecario (3.50% a 10.45%, según ingreso), y el plazo se ajusta con el del crédito hipotecario (hasta 70 años para hombres y 75 para mujeres), integrándose el pago mensual.

Beneficiarios de los 70,000 pesos de Infonavit

El depósito de 70,000 pesos no será aplicable a todos los afiliados de manera universal, sino que, como se ha indicado, está destinado a aquellos que participen en el programa Equipa tu Casa. Este esquema prioriza a los trabajadores que:

Mantengan una relación laboral formal y vigente

Tengan saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda

No se encuentren en incumplimiento con créditos hipotecarios activos.

Guía para realizar el trámite y obtener 70,000 pesos

Equipa tu Casa se solicita en simultáneo con el crédito hipotecario, por lo que está directamente vinculado al trámite de adquisición de vivienda. El proceso se relaciona de la siguiente manera: