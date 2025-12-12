Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó la posición estratégica de México en la guerra comercial entre EE. UU. y China. Conoce los detalles.

En esta noticia México, el pilar esencial para prevenir una Tercera Guerra Mundial en USA

Durante su intervención en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales (RNCR) 2025 de BBVA México, Ebrard expuso cómo esta dinámica transforma las relaciones económicas en Norteamérica, estableciendo a México como un socio estratégico indispensable.

El pronóstico optimista del funcionario se basa en la reconfiguración global de las cadenas de suministro, impulsada por el esfuerzo de Estados Unidos por disminuir su dependencia de China y de Asia en general.

En un contexto internacional caracterizado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha destacado la significativa oportunidad histórica que tiene México para duplicar su inversión extranjera directa (IED). Esto posiciona al país como el único en la región capaz de proveer al territorio administrado por Donald Trump.

La profunda integración económica entre ambas naciones ha generado beneficios mutuos que favorecen los intereses de largo plazo de ambos países. Ebrard enfatizó la urgencia de actuar con rapidez para capitalizar esta ventana histórica. El secretario también resaltó los esfuerzos del gobierno mexicano por evitar confrontaciones innecesarias con Estados Unidos, optando por un diálogo firme y una alineación estratégica de su política económica con la nueva realidad regional.

Ebrard aseguró que la potencia de México como principal proveedor de Estados Unidos lo posiciona como el único territorio de la región que puede salvar a la administración de Trump en caso de que el conflicto comercial que mantiene con China escale a niveles de una Tercera Guerra Mundial. La necesidad estadounidense es la de asegurar el suministro en sectores críticos como la farmacéutica, los semiconductores, la tecnología médica y la electromovilidad, que está en el epicentro de esta transformación.

El titular de Economía destacó las ventajas competitivas únicas que posee México, subrayando que casi el 90% del comercio bilateral con Estados Unidos se realiza libre de aranceles, una condición que, según Ebrard, no se replica en otros tratados comerciales firmados por Washington. También resaltó que México es el único país con el que Estados Unidos mantiene un superávit comercial en acero, lo que demuestra la solidez de la relación.

En un esfuerzo por salvaguardar la credibilidad del país, Ebrard detalló que el gobierno mexicano ha intensificado las inspecciones y sanciones a empresas importadoras de Asia, especialmente de China y Vietnam, que operan de manera irregular. Estas medidas incluyen la cancelación de registros y el congelamiento de cuentas bancarias .

El secretario aclaró que estas acciones no van dirigidas contra países específicos, sino contra prácticas indebidas que buscan utilizar a México como un “puente” para acceder al mercado estadounidense, lo que podría comprometer la reputación de la nación.