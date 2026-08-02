El Google Pixel 10 Pro es uno de los rivales más fuertes del iPhone 17. Imagen: archivo.

El Corte Inglés ha decidido reafirmar su compromiso con la tecnología en España al lanzar una oferta atractiva en uno de los smartphones más esperados del año: el Google Pixel 10 Pro.

Este modelo se distingue por la incorporación de inteligencia artificial avanzada mediante el nuevo chip Google Tensor G5, así como un sistema de cámaras de nivel profesional. Gracias a tales características, el Pixel 10 Pro se erige como una de las opciones más completas en el mercado, dirigido a aquellos que buscan un alto rendimiento y fotografía de alta gama.

El Google Pixel 10 Pro cuenta con IA de Gemini. El Corte Inglés

Un smartphone avanzado con IA Gemini y chip Tensor G5

El Google Pixel 10 Pro representa la experiencia Pixel más sofisticada hasta la fecha. Integra Gemini Nano, el modelo de inteligencia artificial más potente de Google en dispositivos móviles, que mejora el rendimiento, la fotografía, el vídeo y la duración de la batería. Todo esto se fundamenta en el nuevo procesador Google Tensor G5, concebido para proporcionar mayor velocidad, eficiencia energética y seguridad a través del coprocesador Titan M2.

Adicionalmente, dispone de una pantalla Super Actua OLED LTPO de 6,3 pulgadas, que logra un brillo máximo de 3300 nits y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, asegurando una visualización fluida incluso bajo condiciones de intensa claridad solar.

Google Pixel 10 Pro: la máxima potencia con un 27% de descuento

Para los usuarios más exigentes, el Google Pixel 10 Pro de 6,3 pulgadas representa la experiencia Pixel más avanzada hasta la fecha. Incorpora 16 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, junto con la suite completa de funciones de Gemini Live y el asistente de cámara con IA en tiempo real.

Precio anterior : 1099 €

Precio de oferta : 799,90 € (27% de descuento / ahorro de 299,10 €)

Stock disponible : quedan pocas unidades en inventario.

Prestaciones clave: pantalla Super Actua OLED LTPO, procesador Google Tensor G5, coprocesador de seguridad Titan M2 y un sistema de triple cámara trasera con zoom óptico.

Google Pixel 10: equilibrio y rendimiento de gama alta por menos de 650 €

El modelo estándar Google Pixel 10 ofrece la misma pantalla de 6,3 pulgadas y el potente procesador Google Tensor G5, acompañado por 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Es la opción ideal para disfrutar de la experiencia fluida de Android puro e interacción conversacional con Gemini Live sin pagar el coste de la versión Pro.

Precio anterior : 899 €

Precio de oferta : 649,90 € (27% de descuento / ahorro de 249,10 €)

Opciones de color: disponible en tono Negro (Obsidiana), Celeste y Azul.

Google Pixel 10a: la opción más accesible para entrar al ecosistema Pixel

Para quienes buscan la máxima relación calidad-precio, El Corte Inglés incluye en su promoción al Google Pixel 10a de 6,3 pulgadas. Este modelo integra el procesador Google Tensor G4, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, manteniendo las funciones clave de fotografía e inteligencia artificial de la marca.

Precio anterior : 549 €

Precio de oferta : 449,90 € (18% de descuento / ahorro de 99,10 €)

Color destacado: disponible en un llamativo acabado Frambuesa, además de variantes en Negro y Azul.

Diseño y construcción: claves y mejores prácticas

Dimensiones: 72 x 152,8 x 8,6 mm

Peso: 207 gramos

Materiales premium con diseño Pixel Pro

Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68

Colores sobrios y acabado de gama alta

Procesador: Google Tensor G5

Coprocesador de seguridad: Titan M2

Memoria RAM: 16 GB

Almacenamiento interno: 256 GB

Rendimiento optimizado: Inteligencia artificial en el dispositivo.

Sistema operativo: Android 16

Funciones avanzadas de IA para fotografía, vídeo y productividad

Optimización del consumo energético mediante IA

Integración nativa de Gemini Nano

Cámara trasera triple Pro:

Sensor principal gran angular de 50 MP

Teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico 5x

Ultra gran angular de 48 MP con enfoque macro

Zoom con Resolución Pro de hasta 100 aumentos

Grabación de vídeo en 8K con estabilización avanzada

Cámara frontal Dual PD de 42 MP con enfoque automático

Fotografía nocturna y retratos con calidad de estudio

Capacidad: 4870 mAh

Autonomía: supera las 24 horas

Hasta 100 horas con la función de Ahorro de Batería Extremo

Carga rápida: alcanza el 55% en aproximadamente 30 minutos

Carga inalámbrica

Tecnología magnética Pixelsnap.

Ventajas y modalidades de compra en El Corte Inglés

Además de los importantes descuentos directos, la compra de cualquiera de estos dispositivos en El Corte Inglés incluye facilidades adicionales para el usuario: