En la era digital, estar sin conexión puede ser un problema. Ya sea para trabajar, estudiar o simplemente revisar redes sociales, el acceso a Internet se volvió una necesidad básica. Pero ¿qué pasa cuando llegás a un lugar con wifi disponible y no tenés la contraseña? En vez de frustrarte, podés usar dos métodos simples que permiten conectarte sin escribir ni una letra. Muchos routers modernos tienen un código QR impreso en el frente o en la parte inferior. Este código contiene toda la información de la red: nombre (SSID) y contraseña. Si no fue modificado manualmente, podés conectarte en segundos. Cómo hacerlo: Este método es ideal si estás en casa de un amigo, en una oficina o en un lugar público donde el router está a la vista. No necesitás instalar ninguna app extra: la mayoría de los teléfonos actuales reconocen el código directamente. El segundo método se llama WPS (wifi Protected Setup). Es una función que permite conectar dispositivos sin ingresar la contraseña. Solo necesitás tener acceso físico al router y activar la opción desde tu celular. Paso a paso: Este sistema es útil en casas, oficinas o lugares donde el router está cerca. No todos los modelos tienen WPS habilitado, así que conviene revisar antes de intentar. Con estas dos opciones, podés evitar pedir la contraseña o escribir claves largas y complejas. Son soluciones rápidas, seguras y muy útiles en momentos de urgencia.