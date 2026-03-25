La licencia de conducir en Estados Unidos enfrenta un cambio clave que impacta directamente a quienes no dominan el idioma inglés. Nuevas disposiciones vinculadas a exámenes de manejo comenzaron a modificar las condiciones para obtener y mantener este documento obligatorio. Las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) avanzan con medidas que restringen el acceso al examen en otros idiomas. Esta decisión genera consecuencias concretas sobre la vigencia de licencias, especialmente para conductores que dependían de evaluaciones en español u otras lenguas. El nuevo enfoque establece que el examen teórico para la licencia de conducir deberá rendirse exclusivamente en inglés. Esto implica la eliminación de versiones traducidas que anteriormente facilitaban el acceso a miles de solicitantes en distintos estados. Además, se prohíbe el uso de herramientas de traducción, diccionarios o asistencia externa durante la evaluación. Esta modificación cambia de forma directa el proceso de obtención de licencias y también impacta en las renovaciones. Las personas que no logren aprobar el examen bajo estas condiciones no podrán avanzar en el trámite. En consecuencia, el DMV confirmó que estas situaciones derivan en la suspensión de licencias vigentes o en la imposibilidad de renovarlas. El principal grupo afectado está compuesto por conductores que no dominan el inglés y que dependían del examen en español. Sin esta alternativa, deberán adaptarse al nuevo requisito lingüístico para conservar su licencia. También se verán alcanzadas aquellas personas que posean licencias temporales o restringidas. En estos casos, al momento de la renovación, deberán rendir el examen bajo las nuevas condiciones obligatorias. El DMV recomienda prepararse con materiales oficiales en inglés antes de rendir el examen. La adaptación al idioma se vuelve un requisito central para poder avanzar en el proceso sin inconvenientes. También se sugiere iniciar el trámite con anticipación, especialmente en casos de renovación. Las nuevas medidas ya comenzaron a aplicarse y forman parte de un endurecimiento general en las condiciones para conducir en Estados Unidos.