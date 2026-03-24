La licencia de conducir es un documento de suma importancia en Estados Unidos, ya que no sólo se utiliza para circular, sino también como credencial para verificar la identidad de un individuo. Su emisión está regulada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y las normativas para su tramitación varían según las leyes de cada estado. Mantener la vigencia de este documento es un requisito fundamental para evitar inconvenientes con el DMV y poder circular. En ese sentido, las autoridades informaron que cuando la visión no cumpla con los estándares de seguridad requeridos, puede revocarse la licencia o el permiso para obtenerla. Estados Unidos puso en marcha una serie de medidas que refuerzan los protocolos relacionados con la emisión y obtención de la licencia de conducir. Uno de los aspectos en los que más enfatizan los agentes, aunque recibe poca atención, es el relacionado con la pérdida de la visión o la ceguera progresiva. Cuando un conductor presenta esta condición, el médico responsable de su atención tiene la obligación de reportar el caso al DMV. Una vez notificado, el conductor será sometido a una nueva evaluación para determinar su elegibilidad para la renovación de la licencia. En situaciones donde la vista se encuentre severamente comprometida o de ceguera permanente, el ciudadano no podrá volver a conducir. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, esta situación no se clasifica como una sanción, sino como una medida de seguridad vial. Las políticas pueden variar en función de las leyes estatales, sin embargo, en primera instancia, se procederá de la siguiente manera: