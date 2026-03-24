Mantener el pasaporte vigente es un requisito esencial para todos los mexicanos que tengan planeado viajar a Estados Unidos en los próximos meses, pues sin este documento en regla no sólo tendrán inconvenientes con las autoridades nacionales e internacionales, sino que tampoco podrán abordar ningún vuelo. En ese sentido, verificar su validez futura resulta fundamental para evitar imprevistos y demoras molestas en aeropuertos, dado que sin un ejemplar en regla la salida del país se verá totalmente comprometida. Además, Estados Unidos solicitará que el documento se encuentre vigente para poder tramitar otros permisos de viaje esenciales, como la visa americana o la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC). Las aerolíneas exigen a todos los viajeros un pasaporte válido al momento de salir del país. Los ejemplares caducados no son aceptables y pueden causar grandes demoras e incluso la pérdida del vuelo hasta que pueda presentarse un ejemplar vigente. En esa línea, Estados Unidos también impone como requisito obligatorio a mexicanos visitantes -salvo determinadas excepciones por tierra o mar- la presentación de un pasaporte en vigencia, aunque por pertenecer al “club de los seis meses” los nacionales de este país están exentos de cumplir con la obligación de que el documento tenga además una validez futura de medio año. De acuerdo con los requisitos establecidos por el Gobierno de México, durante la cita consular con los oficiales los solicitantes deberán En caso de tener que gestionar este documento para viajar durante este año, los precios son Los mayores de 60 años, las personas con discapacidad y ciertos trabajadores podrían tener un beneficio del 50% de descuento. Para más información puede consultarse el sitio web oficial del Gobierno de México. Las autoridades indican que, aunque puede renovarse el pasaporte cuando el ejemplar aún está vigente -por ejemplo, por daños que puedan traer problemas con las autoridades- no puede tenerse más de un pasaporte al mismo tiempo. “Si necesitas un nuevo documento porque el actual se dañó o los espacios para visas se han terminado, podrás renovarlo presentándolo físicamente al momento de tu cita”, afirman las autoridades.