Target confirmó que reemplazará sus carritos metálicos por un nuevo modelo de plástico reciclable e invertirá aproximadamente u$s 5.000 millones para remodelar más de 130 tiendas en Estados Unidos.

Los cambios representan, según la cadena, la transformación más significativa de sus locales en la última década. Además de las remodelaciones, Target planea abrir 30 nuevas tiendas en mercados prioritarios.

¿Qué son los nuevos carritos de supermercado de Target?

El nuevo modelo, llamado Series 3 All Plastic Cart, está fabricado con materiales 100% reciclables. Sus componentes pueden reemplazarse individualmente, lo que extiende su vida útil y reduce el desperdicio.

Ya está disponible en tiendas seleccionadas y se expandirá gradualmente. Sus principales mejoras son:

Características del Series 3 APC

Mayor maniobrabilidad y manijas ergonómicas

Asiento infantil más profundo y seguro

Mayor capacidad de canasta

Portavasos más amplios

El nuevo modelo, llamado Series 3 All Plastic Cart, está fabricado con materiales 100% reciclables. Shutterstock

¿Cómo quedarán las tiendas de Target remodeladas?

Los más de 130 locales tendrán nuevos layouts más intuitivos, iluminación LED especializada y una selección ampliada de alimentos secos, frescos y congelados.

También se modernizarán los espacios de Order Pickup, Drive Up, cajas tradicionales y de autoservicio, baños y áreas de lactancia. En tiendas seleccionadas se instalarán sistemas de refrigeración natural para reducir emisiones. Los plazos y cambios específicos variarán según la ubicación.