El Department of Motor Vehicles (DMV) de los estados de California y Nueva York pusieron en marcha una medida para limitar la emisión o renovación de la Licencia de Conducir Comercial (CDL - Comercial Driver’s License).

La nueva exigencia, establecida por las nuevas regulaciones del Departamento de Transporte (DOT - Department of Transport) a través de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA - Federal Motor Carrier Safety Administration), establece que antes de tramitar o renovar este documento se deberá verificar el estatus migratorio del solicitante cuando se aplique el caso.

El Department of Motor Vehicles (DMV) de los estados de California y Nueva York pusieron en marcha una medida para limitar la emisión o renovación de la Licencia de Conducir Comercial Imagen ilustrativa ChatGPT

El DMV suspende todas las licencias de conducir de las personas que no demuestren ser ciudadanos legales: ¿Cuál es la nueva exigencia del gobierno?

Las nuevas regulaciones impuestas por el gobierno exigen a los solicitantes la demostración de una presencia legal dentro de Estados Unidos y contar documentación migratoria válida para poder obtener, renovar o mantener la CDL.

Específicamente, la medida alcanza y afecta a las llamadas non-domiciled CDL, comúnmente utilizada por inmigrantes sin residencia permanente dentro del país.

Por ello, California dejó de emitir nuevas licencias comerciales no domiciliadas por la directiva del FMCSA. Notificó a miles de conductores que sus licencias serían canceladas tras detectar irregularidades migratorias.

Asimismo, Nueva York también suspendió la emisión de nuevas CDL para no ciudadanos por solicitud del Departamento de Transporte. El objetivo es, según las autoridades, reforzar la seguridad vial.

¿Cómo solicitar una licencia de conducir comercial siendo migrante en Estados Unidos?

Para poder solicitar una licencia de conducir comercial se debe presentar pruebas válidas de presencial legal en Estados Unidos. A su vez, se deben entregar documentos de identidad, número de seguro social o evidencia de elegibilidad migratoria.

A menudo, se exige que el tramite se lleve a cabo en una oficina presencial del DMV. Además, los conductores deben aprobar exámenes teóricos, prácticos y controles médicos.