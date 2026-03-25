El estado de Florida confirmó, a través de información oficial del Departamento de Ingresos, que puede aplicar sanciones directas sobre licencias de conducir y registros de vehículos a todas las personas que no cumplan con una obligación legal fundamental. El estado de Florida intensificó las medidas contra quienes no cumplen con el pago de la manutención infantil. A través del Departamento de Ingresos, las autoridades pueden aplicar sanciones que incluyen la suspensión de la licencia de conducir e incluso restricciones sobre el registro de vehículos. Antes de llegar a esta instancia, el Programa de Manutención Infantil envía una notificación formal al padre o madre deudor, solicitando que se comunique para analizar opciones de pago y regularizar la situación. Desde el momento en que se recibe el aviso, el contribuyente cuenta con 20 días para tomar alguna de las siguientes acciones: También se puede evitar la sanción si se demuestra alguna de estas condiciones: Si el contribuyente no toma ninguna de estas medidas dentro de los 20 días, el proceso avanza automáticamente. En ese caso, el Departamento de Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV):