La Fiscalía General de Texas mantiene una lista oficial de deudores de manutención infantil que autoriza al Estado a embargar cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y planes de retiro sin orden judicial adicional ni aviso previo. Las medidas alcanzan a ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes en el estado.

Para figurar en esa nómina, el deudor debe acumular una deuda superior a u$s 5.000 con orden judicial vigente, no haber realizado pagos durante al menos seis meses consecutivos y no estar bajo proceso de quiebra ni recibir beneficios TANF. La lista es pública y se consulta en csapps.oag.texas.gov/evaders/all.

¿Qué cuentas y bienes puede embargar el Gobierno?

Las acciones apuntan a los llamados child support evaders: padres que incumplieron sus obligaciones legales de manutención infantil. Una vez que una persona figura en el listado, el Estado ejecuta los cobros forzosos sin trámite adicional sobre:

Cuentas bancarias (ahorros y cuentas corrientes)

Bienes muebles e inmuebles (vehículos y propiedades)

Planes de retiro y seguros de vida

Reembolsos de impuestos y premios de lotería

¿El salario también puede ser embargado?

El cheque de pago no puede retenerse directamente del empleador, pero una vez depositado en una cuenta bancaria queda expuesto al embargo. Solo se protegen dos meses de beneficios federales —como el Seguro Social— si fueron acreditados en forma directa.

Las acciones apuntan a los llamados child support evaders: padres que incumplieron sus obligaciones legales de manutención infantil. Shutterstock

¿Qué otras sanciones aplica el Gobierno a los deudores de esta lista?

El embargo no es la única consecuencia. Texas aplica medidas adicionales que afectan tanto la vida diaria como la situación profesional de los deudores. Entre las principales:

Suspensión de licencias de conducir, profesionales, de caza y pesca

Denegación o revocación del pasaporte estadounidense

Bloqueo del registro vehicular

Reporte negativo a los burós de crédito

¿Cómo salir de la lista?