El estado de Tennessee activó en 2026 un paquete de medidas que impacta directamente a los conductores sin estatus legal en Estados Unidos, con nuevas reglas que pueden derivar en la cancelación, invalidez o suspensión de licencias de conducir, incluso si fueron emitidas en otros estados. Las disposiciones forman parte de leyes aprobadas por la legislatura estatal y difundidas por organismos oficiales, con el objetivo de restringir el uso de permisos a personas sin presencia legal. Desde el 1 de enero de 2026, Tennessee implementó una de las medidas más estrictas: Según la normativa estatal, incluso quienes circulen solo de paso pueden enfrentar sanciones. Además, la legislación obliga a crear un listado oficial de licencias emitidas a personas sin estatus legal que no serán aceptadas en Tennessee. Las consecuencias para los conductores alcanzados por esta ley pueden ser severas: Esto implica que, en la práctica, muchos inmigrantes sin estatus legal quedan impedidos de conducir, aunque tengan permisos vigentes en estados como California o Nueva York. En paralelo, Tennessee también modificó su sistema de identificación: Además, otras propuestas legislativas en 2026 buscan: