El estado de Washington mantiene vigente una norma que castiga a las personas que utilicen lenguaje abusivo, hagan ruidos excesivos o provoquen disturbios cerca de funerales, entierros y procesiones fúnebres, incluso si ocurre en espacios públicos.

La medida forma parte de la ley estatal sobre “disorderly conduct” que considera delito determinadas acciones si se llevan a cabo cerca de ceremonias funerarios.

Conductas que pueden ser castigadas bajo esta ley

La legislación establece, por ejemplo, que una persona puede ser acusada de conducta desordenada cuando

Utiliza lenguaje abusivo y generan intencionalmente riesgo de agresión

Genera peleas, provocan disturbios o hace ruidos irrazonables cerca de un funeral o servicio memorial

Podrán castigar a quienes digan malas palabras intencionalmente en un funeral con el fin de causar daño. Fuente: Freepik

Dónde se aplica esta sanción

La normativa indica que el castigo puede aplicarse cuando estas conductas ocurren dentro de un radio de 152 metros de

Un funeral o entierro

Una funeraria durante el velatorio

Una procesión fúnebre

Un edificio donde se realiza un servicio memorial

No obstante, la ley señala que la persona debe saber que su comportamiento afecta negativamente a la ceremonia o la actividad funeraria.

Cuál es el castigo por hacer esto en un funeral

El texto legal clasifica esta conducta como un “misdemeanor”, es decir, un delito menor. Según el RCW 9A.20.021 de Washington este tipo de infracción puede castigarse con

Hasta 90 días de cárcel

Multas de hasta 1.000 dólares

O ambas sanciones al mismo tiempo

Dicha medida se mantiene actualmente vigente con el fin de proteger los diferentes espacios de luto.