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El estado de Washington mantiene vigente una norma que castiga a las personas que utilicen lenguaje abusivo, hagan ruidos excesivos o provoquen disturbios cerca de funerales, entierros y procesiones fúnebres, incluso si ocurre en espacios públicos.
La medida forma parte de la ley estatal sobre “disorderly conduct” que considera delito determinadas acciones si se llevan a cabo cerca de ceremonias funerarios.
Conductas que pueden ser castigadas bajo esta ley
La legislación establece, por ejemplo, que una persona puede ser acusada de conducta desordenada cuando
- Utiliza lenguaje abusivo y generan intencionalmente riesgo de agresión
- Genera peleas, provocan disturbios o hace ruidos irrazonables cerca de un funeral o servicio memorial
Dónde se aplica esta sanción
La normativa indica que el castigo puede aplicarse cuando estas conductas ocurren dentro de un radio de 152 metros de
- Un funeral o entierro
- Una funeraria durante el velatorio
- Una procesión fúnebre
- Un edificio donde se realiza un servicio memorial
No obstante, la ley señala que la persona debe saber que su comportamiento afecta negativamente a la ceremonia o la actividad funeraria.
Cuál es el castigo por hacer esto en un funeral
El texto legal clasifica esta conducta como un “misdemeanor”, es decir, un delito menor. Según el RCW 9A.20.021 de Washington este tipo de infracción puede castigarse con
- Hasta 90 días de cárcel
- Multas de hasta 1.000 dólares
- O ambas sanciones al mismo tiempo
Dicha medida se mantiene actualmente vigente con el fin de proteger los diferentes espacios de luto.