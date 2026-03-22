El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) ha comunicado que se llevarán a cabo controles viales más rigurosos. Las autoridades procederán a revisar cada vehículo para asegurar que todos cumplan con un importante trámite obligatorio actualizado. Aquellos que hayan postergado este trámite podrían enfrentar multas inmediatas y otras sanciones si son detenidos durante los operativos de control. Es fundamental que los conductores se mantengan informados sobre los requisitos y plazos establecidos por el DMV para evitar inconvenientes. La implementación de estas medidas busca garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas vigentes. En Nueva York, todos los vehículos deben pasar una inspección anual de seguridad. Este control verifica frenos, luces, neumáticos, cinturones y otros sistemas esenciales. Una vez aprobada, el conductor recibe un sticker que debe colocarse en el parabrisas. Circular con la inspección vencida o sin el comprobante visible constituye una infracción. Retrasar la inspección puede derivar en: