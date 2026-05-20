En el estado de Washington existe una norma estatal que le da carácter ilegal a una práctica muy común entre quienes manejan con su pareja o familiar al lado.

En el estado de Washington existe una norma estatal que le da carácter ilegal a una práctica muy común entre quienes manejan con su pareja o familiar al lado. Esta acción puede ser castigada con multas e incluso, hasta un año de cárcel.

Según el Código Revisado de Washington (RCW) en el que se incluyen tanto leyes estatales proclamadas como las votadas y aprobadas por la legislatura, en el capítulo 46.61, en la sección 665 se establece la ilegalidad de este comportamiento.

En el capítulo 46.61, en la sección 665 del RCW se establece la ilegalidad de este comportamiento. Anna Bizon

Por orden del gobierno, castigarán una por una a las personas que se abracen en el auto: ¿Qué establece la ley?

El Código Revisado de Washington establece: “Será ilegal que cualquier persona conduzca un vehículo de motor en las carreteras de este estado cuando lleve en brazos a otra persona que impida la libre y sin obstáculos de dicho vehículo.”

“Conducir un vehículo de motor en contravención de esta sección constituye prueba fehaciente de conducción temeraria” establece la sección 665 del capítulo 46.61 al terminar, lo que establece que se aplicará penalización según lo establece la sección 500 sobre conducción temeraria vigente hasta enero de 2029, que la califica como un delito menor grave.

Las multas y sanciones aplicadas a este delito

Según lo que establece la sección 500 sobre conducción temeraria, se castigará con hasta un año en una cárcel del condado o multas de hasta 5,000 dólares.

Como consecuencias directas de este comportamiento, también se suspenderá sin excepción la licencia de conducir por un mínimo de 30 días, y se exigirá tener un seguro para conductores de alto riesgo (Seguro SR-22) durante al menos tres años para poder reestablecerla.

También se podrá confiscar el vehículo tras la detención por conducción temeraria. Por último, estas personas podrían quedar inhabilitadas de obtener o mantener una Licencia de Conducir Comercial (CDL).