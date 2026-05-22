Quienes adeudan manutención infantil en Estados Unidos pueden perder su licencia de conducir. Una ley federal obliga a los 50 estados a tener procedimientos para suspender la licencia de un padre por atrasos en el pago. La medida aplica a ciudadanos y extranjeros por igual, sin distinción de estatus migratorio.

Cada estado fija sus propios umbrales. En Florida, el proceso puede iniciarse con apenas 30 días de mora. En Texas, el disparador es una deuda equivalente a tres meses o más de pagos incumplidos. La suspensión no se limita al documento de conducir.

¿Quiénes pueden perder su licencia por no pagar manutención?

La medida alcanza a cualquier persona con una orden judicial de manutención que acumule atrasos, independientemente de su nacionalidad o tipo de visa. Cada estado fija sus propios criterios respecto al monto que debe adeudarse antes de que se suspenda una o más licencias.

Licencias en riesgo

Licencia de conducir

Licencias profesionales (médicos, abogados, enfermeros, contratistas)

Licencias comerciales y de negocios

Licencias recreativas (caza y pesca)

La medida aplica a ciudadanos y extranjeros por igual, sin distinción de estatus migratorio. Shutterstock

¿Cómo recuperar la licencia si ya fue suspendida?

La pérdida no es definitiva. Es posible obtener una licencia restringida para traslados esenciales y la reinstalación es posible al regularizar los atrasos o mediante acuerdos aprobados por un tribunal.

Algunos estados van más lejos en la flexibilización. California, por ejemplo, promulgó en 2022 una ley que impide suspender la licencia de conducir a padres de bajos ingresos — y en enero de 2025 liberó más de 149.000 licencias suspendidas bajo la normativa anterior. Quien considere que su suspensión fue un error debe contactar de inmediato a la agencia de child support de su estado.