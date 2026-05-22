Este lunes 26 de mayo , Bank of America, Wells Fargo, Chase y prácticamente todos los bancos de Estados Unidos cerrarán sus sucursales por el feriado de Memorial Day. Sumado al fin de semana, el cierre efectivo alcanza las 72 horas, sin depósitos presenciales, transferencias ni cobro de cheques.

La Reserva Federal establece Memorial Day como uno de los 11 feriados bancarios anuales. Como los sistemas centrales de pago —ACH, depósitos directos y compensación de cheques— dependen de la infraestructura federal, el impacto abarca tanto a los grandes bancos nacionales como a las instituciones comunitarias.

¿Qué operaciones no estarán disponibles en Bank of America, Wells Fargo y Chase?

Durante las 72 horas de cierre, quedan suspendidos todos los servicios que requieren atención presencial o que dependen de la red federal de pagos.

Las operaciones no disponibles incluyen:

Depósitos y retiros en sucursal

Transferencias bancarias (wire transfers)

Procesamiento de cheques

Pagos de facturas con acreditación inmediata

Depósitos directos programados para el lunes (se acreditarán el martes)

¿Qué sí estará disponible?

Los cajeros automáticos seguirán operativos. Las apps y plataformas digitales también funcionarán, aunque cualquier transacción no se procesará hasta el próximo día hábil.

Durante las 72 horas de cierre, quedan suspendidos todos los servicios que requieren atención presencial o que dependen de la red federal de pagos. rafastockbr

¿Cómo afecta el cierre a pagos y vencimientos?

Quienes tengan alquileres, facturas o cuotas con vencimiento el lunes corren el riesgo de que el pago no se acredite a tiempo. La demora se extiende automáticamente hasta el martes.

El sistema ACH tampoco procesa operaciones los sábados ni los domingos, por lo que una transferencia iniciada el viernes por la tarde podría no liquidarse hasta el martes.

Recomendaciones antes del cierre: