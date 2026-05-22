Ni gimnasio ni caminata | El ejercicio para cuidar el corazón, mejorar la circulación y bajar de peso en pocas semanas que es súper efectivo Fuente: Shutterstock

Mantener una buena salud cardiovascular se convirtió en una de las principales recomendaciones de los especialistas para prevenir problemas de circulación y enfermedades cardíacas. Aunque muchas personas optan por caminar, andar en bicicleta o realizar actividad física intensa, existe otro ejercicio que gana cada vez más popularidad por sus beneficios sobre el cuerpo .

Se trata del yoga, una disciplina que combina movimientos suaves, respiración controlada y ejercicios de relajación. Distintos estudios señalaron que esta práctica puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, reducir el estrés y favorecer el funcionamiento del corazón.

Por qué el yoga ayuda a cuidar el corazón y mejorar la circulación

El yoga trabaja sobre la respiración y la movilidad corporal, dos factores importantes para mantener una buena salud cardiovascular. Los ejercicios suaves favorecen el flujo sanguíneo y ayudan a disminuir la tensión acumulada en el cuerpo.

Además, esta disciplina puede contribuir a reducir los niveles de estrés y ansiedad, dos condiciones que suelen estar relacionadas con problemas cardíacos y presión arterial elevada.

El yoga es un ejercicio ideal para trabajar con actividades de bajo impacto para cuidar la salud cardiovascular.

Los especialistas también destacan que el yoga ayuda a mejorar la flexibilidad y la postura corporal. Esto favorece la oxigenación y permite una mejor circulación de la sangre en distintas partes del organismo.

Cuáles son los beneficios del yoga para la salud cardiovascular

Entre los beneficios más importantes del yoga para el corazón y la circulación aparecen:

Mejora el flujo sanguíneo.

Ayuda a controlar la presión arterial.

Reduce el estrés y la ansiedad.

Favorece la respiración profunda.

Contribuye al descanso y la relajación.

Mejora la movilidad y la flexibilidad corporal.

Muchas personas también eligen esta práctica porque puede adaptarse a distintas edades y niveles físicos.

Qué tipos de yoga recomiendan para mejorar la circulación

Los expertos suelen recomendar estilos suaves y controlados para las personas que buscan mejorar la circulación y reducir el estrés. Entre los más conocidos aparecen el hatha yoga y el yoga restaurativo.

Estas modalidades priorizan movimientos lentos, ejercicios de respiración y posturas de relajación que ayudan a disminuir la tensión corporal.