A partir del 1 de abril de 2026, varios estados de Estados Unidos comenzarán a aplicar nuevos requisitos para conductores mayores de 70 años, en una reforma que busca reforzar la seguridad vial sin eliminar licencias automáticamente por edad. La medida, impulsada por el Department of Motor Vehicles (DMV), marca un cambio clave: más controles médicos, visuales y evaluaciones personalizadas para quienes continúan manejando en la tercera edad. Aunque en Estados Unidos no existe una licencia nacional única, en los últimos años se consolidó una tendencia entre estados: endurecer los requisitos para renovar el registro de conducir en personas mayores. Entre las principales modificaciones que comienzan a aplicarse se destacan: Uno de los cambios más importantes es la incorporación de controles de salud básicos para detectar condiciones que puedan afectar la conducción. Los nuevos formularios podrán incluir preguntas sobre: En algunos casos, incluso se podrá exigir una evaluación médica más completa o una prueba práctica si existen antecedentes. Las autoridades explicaron que estas medidas responden a varios factores: El enfoque es preventivo: no se busca prohibir, sino evaluar mejor. Uno de los puntos clave de la reforma es que la edad no será el único criterio. En lugar de retirar automáticamente la licencia, se aplicarán soluciones intermedias según cada caso. Entre las posibles restricciones se incluyen: Esto permite mantener la autonomía de los conductores sin comprometer la seguridad. Las normas varían según la jurisdicción, pero algunos ejemplos muestran el rumbo general: Por eso, se recomienda consultar directamente con el Department of Motor Vehicles local antes de iniciar el trámite. A pesar del endurecimiento de los controles, las nuevas normas también garantizan derechos importantes: En la mayoría de los casos, se priorizarán alternativas antes de quitar completamente la licencia. Para evitar demoras o problemas en el trámite, los especialistas recomiendan: