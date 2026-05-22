El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puso en marcha nuevas revisiones migratorias sobre determinados casos vinculados a la residencia permanente. Las autoridades federales comenzaron a investigar expedientes sospechosos de fraude, irregularidades o documentación falsa en la obtención de la green card.

Los controles forman parte de una actualización impulsada por el Gobierno federal y apuntan principalmente a casos donde la residencia permanente habría sido conseguida mediante matrimonios fraudulentos, declaraciones falsas o procedimientos migratorios ilegales.

USCIS revisará casos sospechosos de fraude migratorio

Los datos internos revelados en los primeros operativos muestran que decenas de titulares de green card ya fueron identificados para posibles procesos de deportación. Las investigaciones son realizadas por nuevas divisiones especializadas en control migratorio y verificación de antecedentes.

El USCIS aclaró en distintas guías oficiales que mentir para obtener beneficios migratorios constituye una violación grave de las leyes federales . Entre las irregularidades investigadas aparecen matrimonios falsos, documentos adulterados y declaraciones fraudulentas durante trámites migratorios.

USCIS reabrió investigaciones sobre ciertas postulaciones de green card.

Las sanciones pueden incluir la pérdida de la residencia permanente, prohibiciones de reingreso y procesos de expulsión del país. En algunos casos también pueden aplicarse multas o investigaciones penales.

Qué personas podrían enfrentar procesos de deportación

Las nuevas revisiones no afectan a todos los residentes permanentes legales. La green card continúa siendo un documento válido de residencia permanente para millones de inmigrantes que realizaron sus trámites de forma legal.

Sin embargo, las investigaciones se concentran en personas que habrían obtenido ese beneficio mediante fraude migratorio, matrimonios simulados o información falsa presentada ante las autoridades.

El USCIS explicó que también pueden iniciarse revisiones cuando aparecen antecedentes penales graves o inconsistencias detectadas durante controles de seguridad posteriores.

Qué pasa con la green card y por qué USCIS puede revocarla

Las leyes migratorias contemplan que ese beneficio puede ser revocado si se demuestra que fue obtenido mediante métodos ilegales o fraudulentos.