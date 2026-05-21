El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipó un sistema climático que estará acompañado por lluvias intensas, tormentas eléctricas severas y ráfagas de viento que podrían superar las 50 millas por hora, equivalentes a más de 80 km/h.

Los especialistas señalaron que la combinación entre humedad extrema y tormentas persistentes elevará el riesgo de daños en varias ciudades.

Diluvio del siglo: traerá tormentas severas y lluvias intensas durante 72 horas

El NWS y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) anticipan precipitaciones abundantes en sectores del centro y sur del país, con acumulados importantes que podrían extenderse por tres días consecutivos.

El sistema frontal avanzará lentamente, favoreciendo tormentas estacionarias capaces de descargar grandes cantidades de agua en cortos períodos. Las áreas más afectadas podrían registrar anegamientos rápidos y crecidas de arroyos y ríos.

El NWS y el WPC advierten sobre la llegada de una fuerte tormenta. Imagen ilustrativa ChatGPT

Además de las lluvias intensas, el sistema estaría acompañado por actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento superiores a las 50 mph. Las autoridades meteorológicas remarcaron que las tormentas podrían fortalecerse especialmente durante las tardes y noches.

Cuáles son las zonas bajo alerta por tormentas severas y fuertes ráfagas de viento

Los reportes oficiales incluyen advertencias para distintos sectores de las Grandes Llanuras, el valle del Mississippi y regiones del sur de Estados Unidos. En esas áreas se esperan tormentas capaces de generar inundaciones repentinas y condiciones peligrosas para circular.

Entre los principales riesgos mencionados por los meteorólogos aparecen:

Inundaciones urbanas repentinas.

Ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

Caída de árboles y cortes de energía.

Tormentas eléctricas severas con granizo aislado.

Reducción de visibilidad en rutas por lluvias intensas.

Las autoridades recomendaron seguir los avisos oficiales y evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del temporal.