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Las autoridades federales de Estados Unidos mantienen controles estrictos sobre los documentos migratorios y las personas que desean ingresar al país. Sin embargo, Canadá cuenta con acuerdos especiales que permiten agilizar el ingreso legal mediante programas autorizados por ambos gobiernos.
Uno de ellos es NEXUS, un sistema diseñado para facilitar y acelerar el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. Las personas preaprobadas pueden ingresar con controles simplificados y utilizar carriles especiales en aeropuertos y pasos terrestres.
Cómo funciona el programa NEXUS y quiénes pueden solicitarlo
El programa NEXUS está administrado de forma conjunta por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA). El sistema permite que viajeros considerados de bajo riesgo crucen la frontera con procesos más rápidos.
Los ciudadanos y residentes permanentes de Canadá y Estados Unidos pueden solicitar el programa. También pueden acceder algunos residentes permanentes legales que cumplan con determinados requisitos migratorios y de antecedentes.
Para ingresar al sistema, las personas deben completar una solicitud oficial, pagar una tarifa y asistir a una entrevista de verificación. Una vez aprobados, reciben una tarjeta NEXUS habilitada para los cruces autorizados.
El documento que permite agilizar el ingreso a Estados Unidos
La tarjeta NEXUS funciona como un documento de identificación válido en determinados cruces fronterizos terrestres y marítimos entre Canadá y Estados Unidos. Además, permite utilizar carriles exclusivos y controles automatizados en aeropuertos seleccionados.
El programa fue creado para reducir los tiempos de espera y agilizar el tránsito de viajeros frecuentes. Las autoridades migratorias realizan controles previos de seguridad antes de aprobar cada solicitud.
A pesar de los beneficios, el ingreso sigue sujeto a inspecciones de las autoridades fronterizas. Los agentes pueden revocar el acceso al programa si detectan irregularidades o incumplimientos migratorios.
Cuáles son los beneficios del programa NEXUS en Estados Unidos y Canadá
Las personas aprobadas dentro del sistema pueden acceder a controles migratorios más rápidos y filas exclusivas en distintos puntos fronterizos entre ambos países.
Entre los principales beneficios del programa aparecen:
- Acceso a carriles exclusivos en cruces terrestres.
- Controles acelerados en aeropuertos seleccionados.
- Menores tiempos de espera en la frontera.
- Ingreso simplificado para viajeros frecuentes autorizados.
- Uso de quioscos automatizados en determinados aeropuertos.