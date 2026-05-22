Las autoridades federales de Estados Unidos mantienen controles estrictos sobre los documentos migratorios y las personas que desean ingresar al país. Sin embargo, Canadá cuenta con acuerdos especiales que permiten agilizar el ingreso legal mediante programas autorizados por ambos gobiernos .

Uno de ellos es NEXUS, un sistema diseñado para facilitar y acelerar el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. Las personas preaprobadas pueden ingresar con controles simplificados y utilizar carriles especiales en aeropuertos y pasos terrestres.

Cómo funciona el programa NEXUS y quiénes pueden solicitarlo

El programa NEXUS está administrado de forma conjunta por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA). El sistema permite que viajeros considerados de bajo riesgo crucen la frontera con procesos más rápidos.

Los ciudadanos y residentes permanentes de Canadá y Estados Unidos pueden solicitar el programa. También pueden acceder algunos residentes permanentes legales que cumplan con determinados requisitos migratorios y de antecedentes.

La tarjeta NEXUS es un permiso migratorio entre estadounidenses y canadienses para agilizar los cruces migratorios.

Para ingresar al sistema, las personas deben completar una solicitud oficial, pagar una tarifa y asistir a una entrevista de verificación. Una vez aprobados, reciben una tarjeta NEXUS habilitada para los cruces autorizados.

El documento que permite agilizar el ingreso a Estados Unidos

La tarjeta NEXUS funciona como un documento de identificación válido en determinados cruces fronterizos terrestres y marítimos entre Canadá y Estados Unidos. Además, permite utilizar carriles exclusivos y controles automatizados en aeropuertos seleccionados.

El programa fue creado para reducir los tiempos de espera y agilizar el tránsito de viajeros frecuentes. Las autoridades migratorias realizan controles previos de seguridad antes de aprobar cada solicitud.

A pesar de los beneficios, el ingreso sigue sujeto a inspecciones de las autoridades fronterizas. Los agentes pueden revocar el acceso al programa si detectan irregularidades o incumplimientos migratorios.

Cuáles son los beneficios del programa NEXUS en Estados Unidos y Canadá

Las personas aprobadas dentro del sistema pueden acceder a controles migratorios más rápidos y filas exclusivas en distintos puntos fronterizos entre ambos países.

Entre los principales beneficios del programa aparecen:

Acceso a carriles exclusivos en cruces terrestres.

Controles acelerados en aeropuertos seleccionados.

Menores tiempos de espera en la frontera .

Ingreso simplificado para viajeros frecuentes autorizados.

Uso de quioscos automatizados en determinados aeropuertos.

La tarjeta NEXUS puede utilizarse como documento válido en determinados cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, los requisitos migratorios y de identificación pueden variar según la nacionalidad del viajero y el tipo de ingreso al país