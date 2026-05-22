El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Texas estableció nuevas condiciones que todos los conductores deben cumplir para mantener vigente su registro vehicular. La normativa forma parte de una actualización clave en los controles de identidad dentro del estado.

Registrar y renovar el vehículo es un aspecto fundamental que todos los ciudadanos deben tener al día para poder conducir sin inconvenientes. No cumplir con esta normativa puede traer grandes consecuencias y poner en jaque la vigencia de la licencia de conducir.

Confirmado por Texas: no se podrá renovar el registro vehicular sin identificación válida

A partir de ahora, todos los conductores del estado de Texas deben presentar una identificación válida, con una foto oficial y vigente para poder registrar o renovar su vehículo en las oficinas del DMV.

Esto implica que documentos que antes eran aceptados, como licencias o pasaportes vencidos dentro de un margen de tiempo, ya no serán válidos bajo la nueva normativa.

Entre los documentos aceptados se encuentran licencias de conducir vigentes, pasaportes actuales, identificaciones militares o documentos emitidos por organismos federales.

Este trámite estará incompleto si el conductor no cumple con los requisitos obligatorios que determinan la validez de las fotografías oficiales. En este caso, el vehículo estará sin habilitar para transitar en la calle.

Información importante a tener en cuenta

Esta legislación comenzó a implementarse en 2026 y buscan endurecer los controles del sistema de registro vehicular en Texas.

El objetivo principal de la medida es garantizar la validez de la identidad de los solicitantes y reforzar los estándares de seguridad en los procesos administrativos del estado.

Texas suspende las licencias de conducir de todos los ciudadanos que no cuentan con un registro vehicular vigente. Fuente: imagen realizada con IA.

Asimismo, la normativa elimina flexibilidades previas, lo que impacta directamente en quienes no tengan su documentación actualizada al momento de iniciar el trámite.

Otros cambios clave en el sistema de registro vehicular de Texas

En una primera etapa, la exigen c ia ya rige para registros ini c iales, mientras que para renova c iones será obligatoria de manera total a partir de 2027 .

De esta manera, el DMV avanza con un sistema más estricto en materia de identificación, lo que obliga a los conductores a mantener su documentación vigente para poder circular legalmente en el estado.