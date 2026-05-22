En la apertura de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.75 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.08%.

La cotización de la Libra esterlina muestra debilidad: en la última semana cayó -0.69% y en el último año acumula un retroceso de -1.36%, lo que apunta a una tendencia bajista moderada.

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Conocé la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 5.41%, es menor que la volatilidad anual de 6.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato 1 se sitúa en 2. Durante los últimos dos días, este aumento ha sido constante, lo que refleja una mejora en su valor en el mercado.

El dato de 1 indica que la moneda ha ganado terreno frente a otras divisas, resaltando la confianza del mercado en la economía del Reino Unido. Este patrón sugiere que los inversores están reaccionando favorablemente a las últimas noticias económicas.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.