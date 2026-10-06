Los AirPods 4 aparecen con un descuento de más de US$50.

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Walmart ofrece los Apple AirPods 4 por US$79, un precio que representa un ahorro de US$50,99 frente a su valor anterior de US$129,99. Los audífonos inalámbricos cuentan con audio espacial personalizado, resistencia al polvo, sudor y agua con certificación IP54 y hasta 30 horas de autonomía utilizando la funda de carga .

La promoción corresponde a la versión nueva de los AirPods 4 y, según la publicación de Walmart, el producto es vendido y enviado directamente por Walmart.com. Además, el envío aparece sin costo y la tienda permite realizar devoluciones gratuitas dentro del período indicado en la oferta.

El descuento combina un menor costo con características como audio espacial personalizado, chip H2, resistencia IP54 y hasta 30 horas de batería con la funda. Walmart

¿Cuánto cuestan los AirPods 4 en Walmart?

Los AirPods 4 cuestan actualmente US$79 en Walmart, de acuerdo con la oferta compartida. El precio habitual indicado para el producto es de US$129,99, por lo que el descuento alcanza los US$50,99.

La tienda también muestra una alternativa de caja abierta por US$71, aunque la oferta de US$79 corresponde a un producto nuevo.

La oferta incluye además envío gratis y, según las condiciones mostradas por la tienda, devoluciones gratuitas hasta el 31 de enero.

¿Los AirPods 4 son resistentes al agua?

Sí. Los AirPods 4 tienen certificación IP54 de resistencia al polvo, al sudor y al agua, una característica que los hace adecuados para situaciones como entrenamientos intensos o exposición a la lluvia.

La ficha del producto especifica que tanto los auriculares como la funda de carga cuentan con esta clasificación. Esto no significa que sean completamente impermeables, sino que ofrecen protección frente a determinadas condiciones de polvo, sudor y agua.

¿Cuánto dura la batería de los AirPods 4?

Los AirPods 4 ofrecen hasta 5 horas de reproducción con una sola carga. Al utilizar la funda de carga, la autonomía total puede llegar hasta las 30 horas de escucha.

La funda incluida utiliza conexión USB-C, por lo que permite cargar los auriculares mediante este estándar. Además, Walmart indica que la caja es más de un 10% más pequeña en volumen que la generación anterior.

¿Qué funciones tienen los AirPods 4?

Los AirPods 4 incorporan el chip H2 de Apple, que permite aprovechar diferentes funciones de audio y llamadas. Entre ellas aparece el Audio Espacial Personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza, pensado para generar una experiencia de sonido envolvente.

Según la descripción del producto, esta función coloca el sonido alrededor del usuario y puede utilizarse con música, películas, programas de televisión y videojuegos.

Los auriculares también incluyen Aislamiento de Voz, una función que utiliza procesamiento de audio para reducir el ruido de fondo y hacer que la voz se escuche con mayor claridad durante las llamadas.

¿Qué incluye la compra de los AirPods 4 de Walmart?

La publicación incluye los AirPods 4 y su Charging Case con conexión USB-C. El producto tiene micrófono integrado y conectividad inalámbrica Bluetooth.

Walmart también ofrece planes de protección adicionales, aunque estos tienen un costo separado. Entre las opciones aparecen AppleCare+ por dos años a US$29 y planes de protección de Walmart con precios desde US$12.

La oferta también muestra beneficios adicionales vinculados a Apple Music, con hasta dos meses gratis según las condiciones de la promoción.