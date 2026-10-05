Georgina Rodríguez utiliza un dispositivo de belleza coreano en su rutina facial.

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Georgina Rodríguez volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir parte de su rutina de belleza y revelar uno de los dispositivos que considera “imprescindible” para cuidar su piel .

La modelo y empresaria de 32 años mostró en TikTok el Medicube Age-R Booster Pro, un dispositivo fácil de cosmética coreana que utiliza junto a sérums y que, según el sitio oficial de la marca en Estados Unidos, tiene un precio de 249 dólares.

En el video publicado en su cuenta personal, Rodríguez presentó el aparato como una de sus recientes obsesiones dentro del universo de la K-beauty, la tendencia de cosmética surcoreana que ganó popularidad internacional por sus rutinas de cuidado facial y sus dispositivos tecnológicos domésticos.

¿Qué dispositivo de belleza usa Georgina Rodríguez?

El producto que mostró Georgina Rodríguez es el Medicube Age-R Booster Pro, un dispositivo facial multifunción diseñado para complementar las rutinas de skincare.

La versión comercializada actualmente por Medicube en Estados Unidos, denominada Booster Pro X2, tiene un precio de 249 dólares y está disponible en color rosa y blanco.

La propia Georgina explicó en su video cómo lo incorpora a su rutina: “Mi reciente obsesión con los dispositivos k-beauty #medicube #boosterpro”.

El aparato está pensado para utilizarse junto con productos cosméticos y cuenta con distintos modos destinados a trabajar aspectos como la luminosidad, los poros, la apariencia de la piel y la definición facial.

En ese sentido, el dispositivo abarca distintos tipos de piel, entre ellos seca, normal, mixta y grasa. La marca señala resultados obtenidos en pruebas clínicas, aunque aclara que los resultados pueden variar según el tipo de piel.

¿Cómo usa Georgina Rodríguez el Medicube Booster Pro?

Rodríguez mostró paso a paso cómo utiliza el dispositivo y explicó que comienza con uno de sus modos para preparar la piel y favorecer la absorción del producto aplicado.

“Hola mis queridos, les voy a enseñar un imprescindible en mi rutina de belleza, Medicube Booster Pro tiene 4 modos, yo siempre comienzo con el modo booster pro que ayuda a absorber más el producto”, contó la modelo.

Después, la empresaria aplicó un sérum y continuó utilizando el dispositivo en diferentes niveles. En particular, mostró el producto que contiene ADN de salmón, un ingrediente que forma parte de algunas fórmulas de cosmética coreana.

“Comenzamos aplicando el serum que contiene adn de salmón, es increíble cómo cierra el poro”, aseguró Rodríguez durante la demostración.

Finalmente, mostró el uso del dispositivo en otros niveles y terminó su rutina con el modo Derma Shot.

¿Qué dijo Georgina Rodríguez sobre el efecto lifting del dispositivo?

Uno de los últimos pasos que mostró Georgina Rodríguez fue el uso del modo Derma Shot, que, según explicó, utiliza especialmente en determinadas zonas del rostro.

“Voy a acabar con el dermashot, que tiene efecto lifting, especialmente mandíbula y mejilla”, afirmó la modelo.