Wattsmith Electric publicó tres oportunidades laborales en San Antonio, con salarios de diversos montos por hora y una alternativa para quienes buscan su primer empleo en electricidad.

La compañía Wattsmith Electric, con sede en San Antonio, Texas, publicó tres oportunidades laborales para cubrir puestos vinculados con instalaciones eléctricas y atención al cliente. La convocatoria contempla tanto profesionales con experiencia como personas que buscan comenzar a trabajar en el oficio.

Los salarios varían según el puesto y las responsabilidades, con una remuneración inicial de US$13 por hora para aprendices y desde US$20 para electricistas con licencias Journeyman y Wireman.

A través de su página oficial de empleos, la empresa detalló las posiciones disponibles, los pagos correspondientes y el procedimiento para presentar una solicitud.

Qué puestos ofrece Wattsmith Electric y cuánto paga por hora

Según la información publicada por el apartado de empleo de Wattsmith Electric, la compañía tiene tres vacantes de tiempo completo a San Antonio. Las oportunidades incluyen diferentes niveles de experiencia y responsabilidades.

Estos son los puestos y los salarios anunciados:

Electricista Journeyman : desde US$35 por hora.

Electricista Wireman : entre US$20 y US$26 por hora.

Aprendiz de electricista: US$13 por hora.

La compañía tiene vacantes en Texas para electricistas con licencia y personas que quieran iniciarse en el oficio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los requisitos para inscribirse

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que Wattsmith Electric permite ingresar como aprendiz sin experiencia previa. En su página oficial, explica que ofrece capacitación remunerada y acompañamiento de electricista experimentados para que los nuevos trabajadores aprendan las tareas del oficio.

Además, la compañía ayuda a los aprendices a registrarse ante el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR), organismo estatal encargado de regular esta actividad. De esta manera, quienes comienzan desde cero pueden adquirir conocimientos y avanzar hacia puestos de mayor responsabilidad.

Para los electricistas con experiencia, los requisitos cambian según la categoría:

Journeyman: requiere contar con la licencia correspondiente de Texas.

Wireman: realiza trabajos de instalación eléctrica y tareas prácticas en proyectos.

Aprendiz: puede comenzar sin experiencia y recibir información durante el empleo.

La empresa también solicita informar las licencias y certificaciones disponibles, como OSHA 10 y NFPA 70E, cuando el candidato las tenga.

Cómo postularse a los empleos de Wattsmith Electric

Las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través del formulario disponible en el sitio oficial de la compañía. Allí deben seleccionar el puesto al que quieren acceder y completar información personal, disponibilidad, experiencia laboral y antecedentes profesionales, según el caso.

Entre los datos que el candidato puede tener preparados antes de comenzar la solicitud son:

Número y fecha de vencimiento de la licencia TDLR, si corresponde.

Fechas y nombres de los últimos tres empleadores.

Fecha más temprana en la que podrían comenzar a trabajar.

Certificaciones profesionales, como OSHA 10 o NFPA 70E.

La empresa explica que una persona revisa cada solicitud y que los candidatos que cumplen con el perfil reciben una respuesta dentro de los dos días hábiles. Además, permite realizar consultas telefónicas al (210) 446-5446.