La SSA aclara dentro de su apartado de preguntas frecuentes qué sucede cuando un jubilado sigue trabajando.

Cuando una persona recibe la pensión de jubilación del Seguro Social y trabaja al mismo tiempo, la Administración del Seguro Social (SSA) advierte que se pueden reducir sus prestaciones al superar determinado límite de ingresos anual.

Esto sucede particularmente con aquellos que se jubilaron antes de la edad plena de 67 años. Los límites de ingresos se actualizan todos los años debido al Ajuste por Costo de Vida (COLA).

¿Qué sucede, según la SSA, cuando alguien recibe la jubilación del Seguro Social y continúa trabajando?

La SSA reduce las prestaciones de aquellos beneficiarios que continúan trabajando si superan el límite anual de ingresos preestablecido para quienes aún no cumplieron la edad plena.

Por otro lado, se establece que el mes en el que se alcance la edad de jubilación completa se podrán recibir las prestaciones sin límites de ingresos .

Existen dos criterios para la reducción de prestaciones:

Si la persona no alcanza la edad de jubilación completa durante todo el año, se le descuenta US$1 de sus prestaciones por cada US$2 que ganen por encima del límite anual.

Si la persona alcanza la edad completa durante el año, se le deducirá US$1 en beneficios por cada US$3 que se ganen por encima del límite. No obstante, en este caso solo se tienen en cuenta los ingresos anteriores al mes en el que se alcance la edad plena.

Asimismo, mientras el trabajador continúe activo, aunque reciba prestaciones, seguirá pagando impuestos de la Seguridad Social sobre los ingresos, por lo que sus beneficios pueden aumentar tras la revisión anual del historial.

La SSA reduce las prestaciones de aquellos beneficiarios que continúan trabajando si superan el límite anual de ingresos preestablecido para quienes aún no cumplieron la edad plena. Shutterstock | Canva

¿Cuáles son los límites de ingresos de la SSA?

Durante 2026 se aplican los siguientes límites de ingresos:

Personas menores a la edad de jubilación durante todo el año: US$24,480.

Personas que alcanzarán la edad de jubilación durante el año: US$65,160.

Tras el Ajuste por el Costo de Vida que entrará en vigencia en 2027, los montos son los siguientes:

Personas menores a la edad de jubilación durante todo el año: US$25,560.

Personas que alcanzarán la edad de jubilación durante el año: US$67,920.

¿Qué considera la SSA como ingresos y qué activos quedan fuera del cálculo?

Según lo que responde la SSA en la sección “Preguntas Frecuentes”, para reducir las prestaciones solo se considera el salario que se percibe por trabajo o ingresos netos si se trata de un cuentapropista. Se incluyen bonificaciones, comisiones y paga por vacaciones.

Por otro lado, no se incluyen otros ingresos como:

Pensiones.

Anualidades.

Ingresos por inversiones.

Intereses.

Prestaciones para veteranos.

Otras prestaciones gubernamentales o militares.

¿Qué sucede con el dinero que reducen de la jubilación cuando se sobrepasa el límite de ingresos?

El dinero que la SSA retiene por superar el límite anual de ingresos no se pierde definitivamente. Cuando el beneficiario alcanza la edad plena de jubilación, la agencia ajusta el monto mensual de sus prestaciones para reconocer los meses en los que recibió pagos reducidos o no recibió beneficios debido a sus ingresos laborales.