Los 70 años es el momento en el que puede cobrarse la jubilación más alta.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos explica a todos los interesados en solicitar beneficios por jubilación que el monto a cobrar dependerá no sólo de los ingresos que tuvieron durante su historial de trabajo, sino también del momento en el que presenten su solicitud.

Si bien quienes cumplan con los 40 créditos necesarios pueden reclamar sus pagos a los 62, el monto cambia notoriamente entre reclamar a esta edad y hacerlo en cualquier momento hasta los 70 años, siendo fundamental tomar la edad plena como referencia para el cálculo.

Qué es la edad plena de jubilación y por qué es importante para determinar el monto de los beneficios

La edad plena de jubilación es un momento específico que se determina en función del año de nacimiento de cada persona y que se utiliza para calcular los beneficios de SSA. Quienes quieran conocer la suya, podrán hacerlo clicando aquí.

Solicitar antes de alcanzar la edad plena de jubilación hará que los beneficios se reduzcan en promedio un 0.5% por cada mes que se reciba dinero antes de alcanzar la edad plena.

Esperar a alcanzar la edad plena de jubilación para solicitar permitirá recibir el pago que corresponde, sin descuentos y sin aumentos.

Por el contrario, aguardar hasta después de este momento para reclamar los pagos aumenta el monto de beneficios a recibir, pero el máximo se alcanza a los 70 años.

Cobrarán una jubilación más alta todos los adultos mayores que esperen hasta los 70 para solicitar

“Calculamos su pago en función de sus ingresos vitalicios. El monto será mayor cuanto más espere para presentar la solicitud, hasta los 70 años”, indica la agencia, siendo los 70 el momento en el que cada persona puede acceder a la jubilación más alta.

La tabla muestra el aumento anual y mensual de aplazar la jubilación. Las fracciones indican qué porcentaje de incremento se aplica mes a mes. Captura de pantalla SSA.

Para calcular el porcentaje que corresponde en cada caso pueden tenerse en cuenta los datos de la tabla o utilizar la herramienta en línea de calculadora de SSA para obtener el beneficio estimado que correspondería en cada caso.