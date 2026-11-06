Los depósitos tendrán una fecha diferente a la habitual para determinados beneficiarios.

El Gobierno de Estados Unidos, mediante la Administración del Seguro Social (SSA), confirmó un cambio en el calendario de pagos de jubilación correspondiente a noviembre de 2026. La modificación alcanzará a un grupo de beneficiarios que recibirá su dinero en una fecha diferente a la habitual.

La medida involucra a millones de personas que cobran sus prestaciones mensuales y se aplicará automáticamente, sin necesidad de completar formularios ni realizar gestiones adicionales.

El cambio está relacionado con una fecha especial del calendario federal de Estados Unidos. ¿De qué se trata?

Por qué la SSA adelantó el pago de jubilación en noviembre

La SSA modificó la fecha habitual de depósito para un grupo de jubilados durante noviembre de 2026 ya que el miércoles 11 de noviembre se celebra el Día de los Veteranos, un feriado federal de Estados Unidos en el que las oficinas gubernamentales permanecen cerradas.

Según el calendario de feriados publicado por la Oficina de Administración de Personal (OPM), la celebración tendrá lugar el miércoles 11. Ante esta situación, la SSA aplica una regla habitual: cuando un pago programado coincide con un feriado federal, el dinero se entrega el día hábil anterior.

El calendario del Seguro Social tendrá una modificación excepcional en noviembre por el Día de los Veteranos, que se conmemora en Estados Unidos. ssa.gov

Por eso, el depósito correspondiente al segundo miércoles del mes se realizará el martes 10 de noviembre.

Qué jubilados recibirán el pago del Seguro Social el 10 de noviembre

Los beneficiarios que cobrarán el martes 10 de noviembre son aquellos cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el 1 y el 10 de cualquier mes, siempre que estén incluidos en el calendario de pagos establecido según el día de nacimiento. Habitualmente, este grupo recibe su jubilación el segundo miércoles de cada mes, pero en noviembre la fecha se adelanta por el feriado federal.

La SSA establece este sistema para las personas que solicitaron sus beneficios a partir del 1 de mayo de 1997. La fecha de nacimiento determina el miércoles asignado para recibir el dinero, por lo que el adelanto no requiere completar formularios, presentar solicitudes ni comunicarse con la administración ya que se aplica automáticamente.

Cómo queda el calendario de pagos de jubilación en noviembre

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de 2026 publicado por la SSA, las fechas de noviembre quedan distribuidas de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre : personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997.

Martes 10 de noviembre : nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 18 de noviembre : nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 25 de noviembre: nacidos entre el 21 y el 31.

El adelanto del 10 de noviembre no modifica las fechas de cobro del resto de los beneficiarios. La SSA mantiene el esquema habitual para quienes tienen asignado el tercer y cuarto miércoles del mes, mientras que las personas que reciben sus beneficios desde antes de mayo de 1997 conservan su fecha de pago del día 3.