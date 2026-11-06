Hay un plazo de 30 días para cumplir con este requisito.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ordena a través de su sitio web oficial que todos los residentes permanentes que alcancen los 14 años presenten un Formulario I-90.

Este documento se utiliza para reemplazar la tarjeta permanente o Green Card y puede entregarse a las autoridades en línea o por correo postal.

Deben presentar urgente un Formulario I-90 los residentes permanentes que cumplieron sus 14 años

En el documento con instrucciones sobre el formulario que comprarte USCIS, se aclara que realizar el registro y dejarse tomar las huellas dactilares es obligatorio dentro de los 30 días posteriores a haber cumplido los 14 años.

Este requisito está contemplado en el Código de los Estados Unidos (U.S.C. 1302: Registro de extranjeros), que determina: “Siempre que cualquier extranjero cumpla catorce años en Estados Unidos, deberá, dentro de los treinta días siguientes, solicitar en persona el registro y la toma de huellas dactilares”.

El Formulario I-90 es la forma de USCIS para solicitar una nueva Green Card y completar el registro. Una vez entregado (en línea o por correo postal) la agencia solicitará una cita en persona para realizar la toma de datos obligatoria.

A los 14 años hay que solicitar una nueva green card. Kenishirotie

Cómo se presenta el Formulario I-90

Existen dos vías para entregar este formulario, la primera es hacerlo en línea, la segunda por correo postal.

Para presentar de forma online es necesario crear o iniciar sesión en una cuenta de USCIS en línea.

Si se lo quiere entregar por correo puede enviarse por el Servicio Postal de Estados Unidos:

USCIS

Attn: I-90

P.O. Box 21262

Phoenix, AZ 85036-1262

También puede mandarse por FedEx, UPS y DHL:

USCIS

Attn: I-90 (Box 21262)

2108 E. Elliot Rd.

Tempe, AZ 85284-1806

Información importante para quienes tengan que presentar este formulario

USCIS advierte sobre la importancia de garantizar que el formulario tenga la siguiente fecha “01/20/25″, especialmente si se opta por enviarlo por correo postal, dado que es cuando resulta más factible cometer errores.

Para este tipo de presentación física, también es esencial verificar que todos los números de página se vean muy claramente y que pertenezcan a la misma edición.

“Si falta alguna de las páginas del formulario o las páginas son de ediciones diferentes, podríamos rechazar su solicitud”, afirma la agencia.