El Departamento de Estado explica en su sitio web oficial que los mexicanos que cumplan con determinados requisitos cuentan con la opción de tramitar un documento alternativo a la tradicional visa de turismo sellada el pasaporte para ingresar al país: el Formulario DSP-150.

“ El formulario DSP-150 es tanto una Tarjeta de Cruce Fronterizo como una visa de visitante B1/B2, pero generalmente se lo conoce como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)”, explican las autoridades.

Qué es el Formulario DSP-150

El Formulario DSP-150, también conocido como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) no se emite como un permiso sellado en el pasaporte, sino como tarjeta plastificada similar a una de crédito que tiene gráficos y tecnología de seguridad.

Pueden tramitarla únicamente los solicitantes que sean ciudadanos mexicanos y que residan en México. Generalmente se usa para viajar durante períodos cortos (máximo de 30 días) por mar o tierra a las zonas fronterizas con Estados Unidos, delimitadas por las autoridades. En estos casos puede presentarse como documento independiente para ingresar por tierra o por mar de manera directa.

“Sin embargo, si usted presenta la tarjeta junto con un pasaporte, la BCC actúa como una visa y le permitiría ingresar a EE. UU. por tierra, mar o aire”, explica USA.gov. Cuando esto suceda, se puede utilizar para viajar a cualquier punto del país.

El Formulario DSP-150 también se conoce como Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos para tramitar el Formulario DSP-150: qué documentos deben tener los solicitantes

Además de ser mexicano y residir en México, el Departamento de Estado indica que para tramitar este documento es necesario:

Cumplir con todos los requisitos de elegibilidad para obtener un visado B1 y/o B2.

No planear un viaje mayor a seis meses.

Presentar documentos que demuestren vínculos sólidos con México que convenzan a las autoridades de que existen motivos para regresar al país.

Además, un pasaporte mexicano en absoluta vigencia durante todo el tiempo que lleve la solicitud es documento obligatorio y necesario para realizar la gestión.

Al aplicar, será indispensable seguir los pasos y cumplir con cualquier otro documento detallado por la embajada o el consulado de Estados Unidos en México donde se inicie la solicitud.

Cuánto sale el Formulario DSP-150

De acuerdo con la información oficial, en noviembre 2026 las tarifas son:

Mayores de 15 años: 185 dólares (será válida por 10 años)

Menores de 15 años si el padre o madre tiene BCC o la está solicitando: 15 dólares (será válida hasta que cumpla 15 años)

“Si se paga la tasa completa, el niño recibe un BCC válido durante los diez años completos”, indican las autoridades.