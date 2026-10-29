La construcción en EE.UU. necesita sumar 349,000 trabajadores en 2026 y 456,000 en 2027, según ABC.

La industria de la construcción de Estados Unidos enfrenta una fuerte escasez de mano de obra: para sostener el ritmo de obra, el sector necesita sumar 349,000 trabajadores adicionales en 2026, y la cifra sube a 456,000 para 2027. Así lo estima la Associated Builders and Contractors (ABC), una de las principales asociaciones del rubro.

Estados Unidos necesita 349.000 trabajadores de la construcción en 2026 y otros 456.000 para 2027

Según el análisis de ABC, publicado a comienzos de 2026, la construcción estadounidense necesita atraer unos 349,000 trabajadores netos este año para equilibrar la oferta y la demanda de empleo, y otros 456,000 el año siguiente.

La estimación surge de un modelo propio de la asociación, que cruza el gasto en construcción (según datos del Censo) con el empleo del sector (según la Oficina de Estadísticas Laborales), y calcula que cada 1,000 millones de dólares adicionales de gasto en obra se traducen en unos 3,450 puestos de trabajo.

Por qué faltan trabajadores

La escasez no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores:

Las jubilaciones: según ABC, la mayor parte de la demanda de nuevos trabajadores en 2026 se explica por el retiro de empleados veteranos, más que por el crecimiento de la obra.

El envejecimiento de la fuerza laboral: el sector tiene una población trabajadora cada vez mayor; en el caso de los electricistas, aproximadamente uno de cada cinco tiene más de 55 años.

El auge de los centros de datos: la construcción acelerada de data centers, impulsada por la inteligencia artificial, disparó la necesidad de ciertos oficios especializados, en especial los electricistas capaces de realizar cableados de precisión.

La inmigración: ABC la señala como un “comodín”. La caída de los cruces fronterizos y el aumento de las salidas de trabajadores pueden reducir la oferta de mano de obra, aunque el alcance todavía es incierto.

A estos factores se suman otros que mencionan desde la asociación, como los precios elevados de los materiales, los aranceles y la rápida evolución tecnológica del sector.

Los electricistas aparecen como uno de los perfiles más buscados. Magnific

Quiénes son los más buscados

Dentro de la construcción, no todos los oficios tienen la misma demanda. Los electricistas aparecen como uno de los perfiles más buscados, por una doble razón: el envejecimiento de ese grupo (con una porción importante cerca de la jubilación) y la explosión de los centros de datos, que requieren trabajo eléctrico especializado y de precisión.