A partir de las 8:30 de este martes se implementaron modificaciones en la circulación de la zona de Malvín.

Aguirre, Lecube y Asamblea quedaron flechadas desde Amazonas hacia Solano López, mientras que Juan Espinosa cambió su sentido desde Pérez Gomar hacia Rivera y, en el sentido contrario, desde Pérez Gomar hacia Delmiro Costa. Estas intervenciones buscan ordenar el flujo vehicular en un área que registra problemas crecientes de tránsito.

Otras calles también sufrieron cambios: Ramos fue flechada desde Batlle y Ordóñez hacia Pérez Gomar, y Guiebrayugos ahora circula desde Candelaria hacia 18 de Diciembre. Las medidas forman parte de un proyecto más amplio orientado a mejorar la seguridad vial en Malvín y Buceo, priorizando la previsibilidad y la reducción de conflictos entre vehículos, ciclistas y peatones.