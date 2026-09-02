El Gobierno de California confirmó para este año una medida que permite a ciertas personas solicitar una reducción o incluso la eliminación de las multas relacionadas con infracciones de aparcamiento.

La norma, conocida como AB 1299 permite a las agencias encargadas de procesar estas infracciones a reducir o eximir el pago de la sanción cuando la persona presente evidencia suficiente de que no se encuentra en condiciones económicas de saldar la multa.

Esta iniciativa busca evitar que las multas se acumulen y generen consecuencias cada vez más graves para personas en situaciones vulnerables.

Quiénes pueden solicitar la reducción o eliminación de una multa

La legislación fija que la multa puede ser reducida o eliminada si se presenta evidencia suficiente la imposibilidad de afrontar el pago.

Entre los ejemplos mencionados por la norma se encuentran

Dificultades económicas documentadas

Situación de falta de vivienda documentada

Incapacidad para pagar la multa completa

Otras circunstancias atenuantes relevantes para determinar la posibilidad de realizar el pago

Pueden eliminarse multas de quienes demuestren no poder saldarlas. Shutterstock

Información importante sobre esta norma

Esta medida que se aplica para multas de aparcamiento específicamente. Además, la legislación amplía las posibilidades para solicitar un plan de pagos, independientemente del momento y de la cantidad de multas pendientes.