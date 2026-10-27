La señal con un círculo rojo y una franja blanca horizontal significa "No entre" y prohíbe el ingreso porque el tránsito viene de frente.

Es una de las señales más fáciles de reconocer y, a la vez, de las más importantes de no ignorar: un gran círculo rojo con una franja blanca horizontal en el centro. En Estados Unidos, esa imagen significa “No entre” (Do Not Enter), y advierte que por ahí no se puede ingresar porque el tránsito viene de frente.

Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo y una franja blanca horizontal en el medio

La señal pertenece al grupo de las reglamentarias, las que imponen una prohibición u obligación. Según el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tránsito (MUTCD), el tablero es cuadrado y de fondo blanco, pero lo que domina a la vista es un círculo rojo con una franja blanca horizontal en el medio, acompañado de la leyenda “DO NOT ENTER”.

Su mensaje es tajante: está prohibido el ingreso en esa dirección. Si un conductor ve esta señal de frente, significa que, de avanzar, entraría a un tramo donde los vehículos circulan en sentido contrario, es decir, vendrían hacia él.

La señal de se coloca en los puntos donde alguien podría ingresar por error a una vía en sentido equivocado. Los casos más habituales son:

Donde una calle de doble sentido se convierte en una de un solo sentido .

En las salidas de las autopistas , donde una rampa de egreso se cruza con una calle.

Donde un carril de giro o una vía canalizada se encuentra con una calle de doble mano .

En los cruces de autopistas divididas que funcionan como dos intersecciones separadas.

Desobedecer esta señal implica meterse en contramano, de frente al tránsito, una de las situaciones más peligrosas que existen en la conducción. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Por qué es tan importante respetarla

Desobedecer esta señal implica meterse en contramano, de frente al tránsito, una de las situaciones más peligrosas que existen en la conducción, porque puede derivar en choques frontales a alta velocidad.

Por eso la señal se ubica justo en la entrada: su función es frenar al conductor antes de que ingrese, no después. Respetarla, detenerse y buscar el acceso correcto, evita uno de los tipos de accidente más graves.