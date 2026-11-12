Uno de los trucos caseros más difundidos para el lavado de ropa consiste en armar una pelota con papel aluminio y tirarla dentro de la secadora. No es una ocurrencia sin fundamento: tiene una explicación física concreta y sirve para un problema puntual, la electricidad estática que hace que la ropa salga pegada y con chispazos.
Para qué sirve
La función principal de la bola de aluminio es reducir la electricidad estática de la ropa. Es ese fenómeno molesto por el cual, al sacar la ropa de la secadora, las prendas salen pegadas entre sí, se adhieren al cuerpo, sueltan pequeños chispazos o hacen que el pelo se levante. El aluminio ayuda a que la ropa salga más suelta y sin esa carga.
La estática aparece por un fenómeno llamado efecto triboeléctrico. Dentro de la secadora, las prendas giran y se frotan unas contra otras durante mucho tiempo. Ese roce hace que las telas intercambien cargas eléctricas: unas quedan con carga positiva y otras con carga negativa. Como las cargas opuestas se atraen, las prendas terminan pegadas entre sí. Ese desequilibrio de cargas es, justamente, la electricidad estática.
Acá entra el aluminio. El metal es un buen conductor de la electricidad, así que, cuando la bola de aluminio choca y roza con la ropa cargada, ofrece un camino para que esas cargas acumuladas se igualen y se descarguen, en lugar de quedar atrapadas en las telas. Al neutralizar ese desequilibrio, la ropa deja de atraerse y sale sin estática.
Cómo armarla y usarla correctamente
El truco es simple, pero conviene hacerlo bien para que funcione y no dañe la ropa:
- Armar una bola bien compacta y firme, de unos 5 a 8 centímetros de diámetro (del tamaño de una pelota de tenis, más o menos). Cuanto más apretada, mejor: evita que se deshaga.
- Procurar que quede lisa, sin puntas ni bordes filosos que puedan engancharse con telas delicadas.
- Usar dos o tres bolas por carga, en lugar de una sola: reparten mejor el efecto.
- Colocarlas dentro del tambor junto con la ropa, antes de poner la secadora en marcha. No necesitan ningún preparado ni producto adicional.