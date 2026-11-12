El aluminio ayuda a que la ropa salga más suelta y sin esa carga eléctrica (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Uno de los trucos caseros más difundidos para el lavado de ropa consiste en armar una pelota con papel aluminio y tirarla dentro de la secadora. No es una ocurrencia sin fundamento: tiene una explicación física concreta y sirve para un problema puntual, la electricidad estática que hace que la ropa salga pegada y con chispazos.

Para qué sirve

La función principal de la bola de aluminio es reducir la electricidad estática de la ropa. Es ese fenómeno molesto por el cual, al sacar la ropa de la secadora, las prendas salen pegadas entre sí, se adhieren al cuerpo, sueltan pequeños chispazos o hacen que el pelo se levante. El aluminio ayuda a que la ropa salga más suelta y sin esa carga.

La estática aparece por un fenómeno llamado efecto triboeléctrico. Dentro de la secadora, las prendas giran y se frotan unas contra otras durante mucho tiempo. Ese roce hace que las telas intercambien cargas eléctricas: unas quedan con carga positiva y otras con carga negativa. Como las cargas opuestas se atraen, las prendas terminan pegadas entre sí. Ese desequilibrio de cargas es, justamente, la electricidad estática.

Acá entra el aluminio. El metal es un buen conductor de la electricidad, así que, cuando la bola de aluminio choca y roza con la ropa cargada, ofrece un camino para que esas cargas acumuladas se igualen y se descarguen, en lugar de quedar atrapadas en las telas. Al neutralizar ese desequilibrio, la ropa deja de atraerse y sale sin estática.

Cada juego de bolas puede durar varios meses, hasta que se van aplanando, alisando o desgastando con el uso.

Cómo armarla y usarla correctamente

El truco es simple, pero conviene hacerlo bien para que funcione y no dañe la ropa: