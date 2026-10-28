TSA no exige a los menores de 18 años que presenten identificación aceptable para volar.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige a todos los viajeros que quieran volar dentro del país la presentación de una licencia de conducir o identificación Real ID. En su defecto, deben proporcionar cualquier otro documento considerado aceptable para este fin.

Esta normativa se alinea con la entrada en vigor a nivel federal de la Ley Real ID en mayo del año pasado y, cuando no pueda cumplirse, se ofrece a los viajeros la opción de pagar una multa por un control alternativo.

Si bien esta obligación rige a nivel federal, los menores de 18 años (actualmente pueden ser nacidos entre 2008 y 2026) no están obligados a cumplir con este requisito para subir al avión.

Los nacidos entre 2008 y 2026 no tienen que presentar Real ID ni alternativas aceptables

De acuerdo con la información oficial compartida por las autoridades, los menores de 18 años no deben cumplir con el requisito de presentar una Real ID o identificación válida cuando viajan dentro de Estados Unidos.

Esta medida, no obstante, es obligatoria para todas las personas de 18 o más, que pueden presentar los documentos de esta lista o realizar el control oficial, conocido como TSA ConfirmID.

Es importante considerar que, quienes deban proporcionar documentos aceptables, podrán hacerlo con ejemplares que tengan hasta dos años de vencimiento .

Los menores de 18 años no están obligados a presentar una alternativa aceptable a la Real ID. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué deben hacer los padres de los nacidos entre 2008 y 2026

Si bien a nivel federal no se establece ninguna obligación de que los menores presenten una identificación aceptable para volar, las autoridades indican contactar siempre a la aerolínea con la que planean viajar para conocer los requisitos específicos que puede exigir cada compañía.

Excepción a la norma

Los menores que viajen sin compañía y que cumplen con los requisitos para viajar por TSA PreCheck sí deben presentar una identificación válida si quieren recibir el control acelerado.