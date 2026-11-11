Una demora significativa puede dar derecho al reembolso si el pasajero decide no viajar ni aceptar alternativas.

Un retraso importante en la llegada puede dar derecho a recuperar el dinero del pasaje. En los vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, el Departamento de Transporte considera significativa una llegada prevista tres horas o más después del horario original.

Según la guía oficial sobre reembolsos, el pasajero debe decidir no viajar y no aceptar vuelos alternativos, créditos, vouchers ni otras compensaciones. En los itinerarios internacionales, el umbral es de seis horas o más.

Cuándo corresponde la devolución del pasaje

La comparación se realiza con el horario de llegada originalmente programado. Para este supuesto, no se trata únicamente de cuánto se retrasa la salida.

Si la modificación alcanza el plazo establecido y el pasajero rechaza continuar el viaje y las alternativas ofrecidas, tiene derecho al reembolso. La aerolínea debe informarle sobre esa posibilidad.

Qué ocurre si el pasajero acepta otro vuelo y cómo funciona el reembolso

Quien toma el vuelo demorado o utiliza la alternativa ofrecida no tiene derecho a recuperar el precio completo del pasaje por esa demora bajo esta regla.

La devolución tampoco debe confundirse con aceptar un crédito o voucher para viajar más adelante, son opciones diferentes.

Las aerolíneas deben informar a los pasajeros cuándo tiene derecho a un reembolso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuando el pasaje se compró directamente a la aerolínea, la guía contempla una devolución automática si corresponde el reembolso y el pasajero no acepta el vuelo modificado, una nueva reserva ni otra compensación.

En caso de que el pasaje se haya comprado por agencia, debe identificarse qué empresa figura como responsable del cobro en el resumen del pago. La guía señala que esa entidad es responsable de emitir el reembolso cuando corresponde.