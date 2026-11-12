Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

El hielo puede ayudar a recuperar el volumen de las fibras aplastadas.

Al mover un mueble pueden aparecer hendiduras en la alfombra. Su peso comprime las fibras durante períodos prolongados y deja marcas.

Una guía de Bob Vila describe un método con hielo para ayudar a recuperar su volumen, aunque algunas hendiduras pueden persistir.

Para qué sirve colocar hielo sobre la marca

Al derretirse, el hielo aporta agua que ayuda a las fibras aplastadas a recuperar altura. La cantidad de hielo depende del tamaño de la hendidura.

Cómo aplicar el método paso a paso

La publicación indica los siguientes pasos:

Colocar un cubito grande sobre la marca, o varios si es extensa. Dejar que el hielo se derrita durante varias horas. Para las hendiduras más profundas, la guía contempla hasta 12 horas. Absorber el exceso de agua con una esponja. Levantar las fibras con una moneda o cuchara.

Después de absorber el exceso de agua, la guía propone levantar las fibras con una cuchara o moneda. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Por qué algunas marcas pueden permanecer

El resultado depende del material. La lana es resistente, mientras que el poliéster puede sufrir daños permanentes tras permanecer comprimido mucho tiempo.

Si las marcas persisten, puede ser necesaria una reparación profesional.

Cómo reducir las hendiduras

La guía recomienda protectores anchos debajo de las patas para distribuir el peso sobre una superficie mayor.

También aconseja aspirar debajo de los muebles pesados y desplazarlos unos centímetros aproximadamente una vez al mes para reducir las marcas.