Al mover un mueble pueden aparecer hendiduras en la alfombra. Su peso comprime las fibras durante períodos prolongados y deja marcas.
Una guía de Bob Vila describe un método con hielo para ayudar a recuperar su volumen, aunque algunas hendiduras pueden persistir.
Para qué sirve colocar hielo sobre la marca
Al derretirse, el hielo aporta agua que ayuda a las fibras aplastadas a recuperar altura. La cantidad de hielo depende del tamaño de la hendidura.
Cómo aplicar el método paso a paso
La publicación indica los siguientes pasos:
- Colocar un cubito grande sobre la marca, o varios si es extensa.
- Dejar que el hielo se derrita durante varias horas. Para las hendiduras más profundas, la guía contempla hasta 12 horas.
- Absorber el exceso de agua con una esponja.
- Levantar las fibras con una moneda o cuchara.
Por qué algunas marcas pueden permanecer
El resultado depende del material. La lana es resistente, mientras que el poliéster puede sufrir daños permanentes tras permanecer comprimido mucho tiempo.
Si las marcas persisten, puede ser necesaria una reparación profesional.
Cómo reducir las hendiduras
La guía recomienda protectores anchos debajo de las patas para distribuir el peso sobre una superficie mayor.
También aconseja aspirar debajo de los muebles pesados y desplazarlos unos centímetros aproximadamente una vez al mes para reducir las marcas.