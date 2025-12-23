El Gobierno de Estados Unidos confirmó un triple feriado que modifica el calendario laboral en la semana de Navidad. La decisión oficial establece descanso este miércoles, jueves y viernes en todo el país, lo que habilita cinco días seguidos sin actividades para una gran parte del sector público.

La medida fue formalizada mediante una orden ejecutiva y alcanza a los departamentos y agencias del Gobierno federal. El esquema combina el feriado nacional de Navidad con cierres administrativos adicionales, aunque contempla excepciones operativas.

¿Qué días serán feriado y cómo queda el triple feriado decretado por el Gobierno?

El triple feriado decretado por el presidente Donald Trump el pasado 18 de diciembre incluye las siguientes fechas:

Miércoles 24 de diciembre: cierre de agencias federales

Jueves 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad

Viernes 26 de diciembre: cierre administrativo adicional

Al sumarse el fin de semana, el cronograma habilita cinco días consecutivos sin actividades para la mayoría de los empleados federales.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el calendario oficial de feriados nacionales para los últimos meses del año. Imagen: archivo.

¿Quiénes tendrán cinco días seguidos sin actividades y quiénes deben trabajar?

Tendrán cinco días seguidos sin actividades los empleados del Gobierno federal que no estén asignados a funciones críticas. La orden ejecutiva permite excepciones por razones específicas, como:

Seguridad nacional

Defensa

Necesidades públicas esenciales

Cada organismo definirá si requiere personal activo en esas fechas. El decreto aclara que la medida no crea derechos adicionales y se aplica conforme a la legislación vigente y a la disponibilidad presupuestaria.