El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que miles de familias en Estados Unidos podrán recibir hasta 2,200 dólares por hijo a través del Crédito Tributario por Hijo (CTC) correspondiente al año fiscal 2025. El beneficio se acredita como parte de la declaración de impuestos y puede depositarse directamente en cuentas bancarias elegibles antes de que finalice el año.

El monto forma parte de los alivios fiscales vigentes y está dirigido a contribuyentes con hijos que cumplan determinados requisitos. Aunque no todos recibirán el total en efectivo, el crédito representa uno de los reembolsos más importantes para los hogares con menores a cargo.

Quiénes pueden recibir el reembolso de 2,200 dólares

El CTC está disponible para contribuyentes que tengan hijos menores de 17 años con número de Seguro Social válido y que cumplan con los límites de ingresos establecidos. El monto máximo por cada hijo calificado es de 2,200 dólares, aunque la cifra final depende de la situación fiscal de cada familia.

Una parte del crédito es reembolsable, lo que significa que puede recibirse como depósito bancario incluso si el contribuyente no adeuda impuestos. El resto del beneficio se utiliza para reducir el impuesto total a pagar.

Cómo se realiza el depósito y cuándo se cobra

El reembolso se acredita luego de presentar la declaración de impuestos y suele depositarse directamente en la cuenta bancaria informada al organismo. En otros casos, el pago puede enviarse mediante cheque.

Los depósitos se realizan a lo largo del año fiscal, y quienes presenten correctamente su declaración podrían recibir el dinero antes de que termine 2025, siempre que cumplan con todos los requisitos exigidos.

Qué tener en cuenta antes de reclamar el beneficio

Para acceder al crédito es fundamental presentar la declaración dentro de los plazos oficiales y verificar que la información de los hijos esté correctamente cargada. Errores o datos incompletos pueden retrasar el pago.

El Crédito Tributario por Hijo continúa siendo uno de los principales apoyos económicos para las familias, y el monto de hasta 2,200 dólares representa un alivio clave frente al aumento del costo de vida.