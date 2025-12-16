Estados Unidos se prepara para un nuevo feriado federal obligatorio estipulado para el jueves 25 de diciembre, lo que significa que las oficinas del gobierno, bancos y la mayoría de las instituciones públicas permanecen cerradas.

Muchas empresas privadas también suspenden actividades o trabajan con dotaciones mínimas, mientras que el comercio y el sector gastronómico funcionan con horarios especiales.

A su vez, el feriado del jueves 25 se combina con un día no laborable adicional el viernes 26, lo que permite a miles de trabajadores disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves hasta el domingo.

Confirmado: decretan feriado obligatorio para este jueves en todo el país

El jueves 25 de diciembre, feriado oficial por Navidad en todo Estados Unidos, será el eje de un nuevo fin de semana largo en varios estados del país. La fecha, reconocida como feriado federal, garantiza la suspensión de actividades laborales y administrativas a nivel nacional, y en algunos estados se extiende con un día no laborable adicional que amplía el descanso.

La Navidad es uno de los feriados más importantes del calendario estadounidense y tiene impacto directo en oficinas gubernamentales, bancos, instituciones educativas y gran parte del sector privado.

Cada año, el 25 de diciembre paraliza la actividad administrativa y marca uno de los momentos de mayor movimiento familiar, turístico y comercial del país.

Decretaron feriado para este jueves y viernes y habrá un nuevo fin de semana largo en diciembre

Varios estados de Estados Unidos confirmaron que el jueves 25 y el viernes 26 de diciembre serán días no laborables, lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo antes de que termine el año. La medida aplica para trabajadores del sector público y, en muchos casos, también para empleados privados, según la normativa y políticas internas de cada estado y empleador.

Los estados que decretaron ambos días como no laborables son Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kansas, Nuevo Hampshire y Virginia, donde miles de personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el jueves hasta el domingo.