Las reglas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos podrían volver a cambiar. El límite permitido para llevar líquidos en el equipaje de mano está bajo análisis y el debate ya genera expectativas entre los pasajeros frecuentes y las aerolíneas.

El posible ajuste afectaría directamente al carry on, uno de los puntos más sensibles del control previo al embarque. Por ahora no hay definiciones oficiales , pero el Gobierno dejó en claro que evalúa un sistema más ágil sin resignar seguridad.

¿Qué cambia en el equipaje de mano y el límite de líquidos en el carry on?

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, puso en duda la continuidad del actual tope de líquidos. En declaraciones a medios locales este año, abrió la puerta a una revisión de la regla 3-1-1, vigente desde 2006.

El planteo se apoya en nuevas tecnologías de escaneo y en el esquema de seguridad multicapa. Desde el sector turístico destacaron que una flexibilización podría mejorar la experiencia del viajero.

Regla actual de líquidos en el carry on:

Envases de hasta 3,4 onzas ( 100 ml ).

Una sola bolsa plástica transparente por pasajero.

Cantidades mayores, solo en equipaje despachado.

¿Cuándo podría aplicarse el cambio y qué deben saber los pasajeros?

No hay fechas confirmadas ni nuevos límites definidos. El DHS analiza programas piloto en aeropuertos seleccionados antes de avanzar con cambios generales.

Hasta que se anuncie una modificación oficial, las reglas actuales siguen vigentes. Los pasajeros deben respetar el límite de líquidos en el carry on y utilizar el equipaje facturado para mayores cantidades.