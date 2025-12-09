El calendario oficial de días festivos contempla en total once fechas consideradas feriado, donde las actividades cotidianas se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese marco, si bien aún resta un asueto de 2025 -Navidad-, es común preguntarse cuál será el próximo fin de semana largo que tendrá lugar en todo el país.

Quienes deseen agendarlo deben considerar entonces que esto sucederá a mediados de enero, será por el segundo feriado pautado para el mes y abarcará sábado, domingo y lunes.

Oficial | Este lunes es feriado en todo el país y llega el primer fin de semana largo del mes

Si bien el 1 de enero es feriado federal en todo el país, este día cae jueves, cortando semana para trabajadores que respetan el cronograma en su agenda laboral.

En esa línea, el primer fin de semana largo del año llegará el tercer lunes de enero, que en 2026 será el 19, fecha en la que se conmemora en todo el país el Día de Martin Luther King, Jr.

Al ser recordado por su lucha por los derechos civiles y contra la desigualdad racial, miles de personas en Estados Unidos aprovechan este asueto para realizar labores comunitarias en su honor.

El lunes 19 de enero es feriado en todo el país. Imagen: archivo.

Información importante que todos deben conocer sobre este día feriado

USA.gov recuerda a todos los ciudadanos que tanto bancos, como oficinas gubernamentales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas durante los feriados federales y cesan su atención presencial durante estos días.

Además, pausan su funcionamiento ordinario la mayoría de las instituciones educativas. No obstante, es fundamental consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción .

Aunque puede haber modificaciones sujetas al horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operarán con regularidad.

Todos los feriados federales pautados para el año

De acuerdo con el cronograma oficial, los días festivos del calendario 2026 son