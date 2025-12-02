Medida nacional | Decretan el cierre de todos los bancos del país este jueves y no se podrá realizar ninguna operación presencial. (Fuente: Archivo)

Según el calendario laboral oficial del Gobierno de los Estados Unidos, todos los bancos del país permanecerán cerrados durante 24 horas el próximo jueves 25 de diciembre. En ese periodo, las entidades financieras no ofrecerán atención al público y no será posible realizar ciertas operaciones o transacciones habituales.

La medida no se limita al sector bancario, ya que también contempla el cierre de comercios, supermercados, tiendas de ropa y locales de artículos generales, que podrían optar por suspender su actividad.

Confirmado: cierran todos los bancos del país este día

Los bancos de Estados Unidos cerrarán sus puertas el jueves 25 de diciembre debido a la celebración de Navidad, uno de los feriados federales más importantes del calendario norteamericano.

Los bancos de todo el país permanecerán cerrados y solo funcionarán los cajeros automáticos. (Fuente: Archivo) ChatGPT

Durante esa jornada, las sucursales no atenderán al público. Aun así, los clientes pueden usar sin restricciones los cajeros automáticos, la banca móvil y las plataformas online, que continúan funcionando con normalidad pese al feriado.

Cuáles son las operaciones bancarias que no estarán disponibles

A causa del feriado, los usuarios deberán aplazar las gestiones que requieren intervención del personal bancario. Entre ellas aparecen: