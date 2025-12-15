La reconocida cadena de supermercado minorista Costco informó que no abrirá durante el 25 de diciembre por Navidad. Las mismas medidas se aplicarán en Walmart, el cierre será por 24 horas y afectará a todas las sucursales en Estados Unidos.

La medida responde a una política empresarial que prioriza el descanso de los empleados en una de las fechas más importantes del calendario. El cierre será total y no habrá excepciones en ninguna de las sucursales.

Cierran Walmart y Costco por Navidad y afecta a miles de sucursales

Costco confirmó que todas sus sucursales en Estados Unidos permanecerán cerradas el 25 de diciembre. La compañía no abrirá ni sus locales físicos ni sus centros de atención al público durante esa jornada.

El cierre se extenderá por 24 horas y afectará a la totalidad de las tiendas que la cadena opera en el país. Al día siguiente, el 26 de diciembre, la actividad se retomará con normalidad según los horarios habituales.

Walmart y Costco permanecerán cerrados durante Navidad. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Caftor

Esta decisión forma parte del calendario fijo de la empresa, que cada año suspende operaciones en Navidad como parte de su política corporativa.

¿Cuántas tiendas de Walmart se verán afectadas?

Walmart informó que desde el año 2021 mantiene la política de no abrir sus tiendas durante Navidad. La cadena confirmó que el 25 de diciembre todas sus sucursales permanecerán cerradas en Estados Unidos.

La medida alcanza tanto a los supermercados como a los centros de venta minorista de la empresa. Se trata de un total de 4,000 sucursales en todo el país. El objetivo es permitir que los empleados pasen la fecha con sus familias.