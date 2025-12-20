El Gobierno decretó nuevos feriados para este miércoles 24 y viernes 26 de diciembre en todo el país, lo que confirma un triple descanso por Navidad para millones de personas en Estados Unidos. La decisión fue oficializada mediante un decreto presidencial .

Con esta medida, el feriado del jueves 25 de diciembre queda enmarcado por dos días no laborables consecutivos , generando un descanso extendido por las fiestas que acompaña al fin de semana. El anuncio impacta de forma directa en la organización laboral, los servicios públicos y la planificación durante una de las fechas más importantes del año.

¿Por qué el Gobierno decretó feriados este miércoles, jueves y viernes y habilitó un triple descanso por Navidad?

El decreto presidencial busca extender el descanso oficial alrededor de Navidad y unificar el esquema laboral durante la semana festiva. La medida se aplica a todos los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo federal en todo el país.

Según el texto oficial, cada organismo podrá evaluar excepciones en oficinas o instalaciones que deban permanecer abiertas por razones de seguridad nacional, defensa u otras necesidades públicas, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales.

Días incluidos en el triple descanso por Navidad + fin de semana:

Miércoles 24 de diciembre : feriado federal

Jueves 25 de diciembre : feriado nacional por Navidad

Viernes 26 de diciembre : feriado federal

Sábado 27 de diciembre

Domingo 28 de diciembre

Donald Trump decretó un nuevo triple feriado para Navidad. Foto: archivo.

¿Qué cambia con el triple descanso por Navidad en el trabajo, el pago y los servicios?

El decreto establece que los feriados del miércoles y viernes se rigen por la normativa federal vigente sobre salarios y licencias, por lo que los trabajadores alcanzados mantienen el cobro normal de sus haberes durante el triple descanso por Navidad.

En los casos en que deban mantenerse servicios esenciales, los organismos podrán exigir la presencia de personal específico y aplicar los esquemas habituales de compensación o licencias. La medida no modifica derechos laborales existentes ni crea beneficios adicionales fuera del alcance definido.